Glazbena čarolija u Splitu: Hadžimanov i Atanasovski oduševili publiku i otvorili novu sezonu Jazz ciklusa Hrvatskog doma

Maestralnim koncertom Vasila Hadžimanova i Vaska Atanasovskog u subotu, 10. listopada, svečano je otvoren Jazz ciklus Hrvatskog doma Split. Koncertna dvorana Ive Tijardovića ponovno je ugostila dvojicu iznimnih umjetnika koji su svojim virtuoznim izvedbama, energijom i glazbenom kreativnošću obilježili početak nove koncertne sezone. Njihov povratak u Split ima posebno značenje. Naime, upravo ih je splitska publika u prošloj sezoni nagradila najvišim ocjenama i proglasila najboljim izvođačima, a sada su se vratili kao rezidencijalni umjetnici Hrvatskog doma Split.

Publika ih izabrala, a sada ih očekuju još dva zajednička koncerta

Izbor Vasila Hadžimanova i Vaska Atanasovskog za rezidencijalne umjetnike predstavlja posebno priznanje, ali i nastavak glazbene suradnje koja je nastala zahvaljujući upravo publici. Tijekom koncertne sezone 2026./2027. dvojica će umjetnika održati ukupno tri zajednička koncerta u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Subotnji nastup bio je prvi u tom nizu, a već je na samom početku pokazao snažnu glazbenu povezanost dvojice istaknutih instrumentalista. Na pozornici su im se pridružili Miroslav Tovirac na basu, Ratko Dautovski na udaraljkama i Viktor Filipovski na bubnjevima. Zajedno su stvorili bogat i dinamičan glazbeni dijalog u kojem su se isprepletali jazz, funk, rock i tradicijski balkanski ritmovi.

Spoj jazza, balkanske tradicije i vrhunske improvizacije

Prepoznatljiv autorski rukopis Vasila Hadžimanova, koji glazbenu baštinu svojega podneblja uspješno povezuje sa suvremenim jazz izričajem, u susretu s virtuoznim saksofonistom i flautistom Vaskom Atanasovskim dobio je novu dimenziju. Njihova zajednička izvedba bila je prožeta improvizacijama, snažnim ritmovima, izražajnim melodijama i spontanom komunikacijom među glazbenicima.

Upravo je sloboda glazbenog izražavanja jedno od najvažnijih obilježja njihova stvaralaštva. Hadžimanov, jedan od najistaknutijih jazz glazbenika regije, godinama razvija autentičan spoj tradicije i suvremenih glazbenih pravaca. S druge strane, Atanasovski, jedan od najsvestranijih slovenskih instrumentalista, svojim otvorenim pristupom različitim žanrovima neprestano pomiče granice glazbenog izraza. Njihova suradnja tako donosi spoj različitih glazbenih iskustava i stilova, a upravo je ta raznolikost obilježila i otvaranje splitskog Jazz ciklusa.

Hrvatski dom Split otvara novo glazbeno poglavlje

Izbor dvojice umjetnika za rezidencijalne izvođače potvrđuje i važnu programsku orijentaciju Hrvatskog doma Split, usmjerenu prema stvaranju dugoročnih umjetničkih suradnji u kojima publika ima aktivnu ulogu. Koncept rezidencijalnih umjetnika omogućuje posjetiteljima da tijekom sezone, kroz više koncertnih susreta, prate njihov umjetnički razvoj, upoznaju različite dimenzije njihova stvaralaštva i razviju još snažniju povezanost s glazbenicima. Posebnost ovogodišnjeg programa upravo je činjenica da je odluka o rezidencijalnim umjetnicima proizašla iz ocjena publike, čime se dodatno naglašava njezina važnost u oblikovanju koncertnog programa.

Subotnjim koncertom Hrvatski dom Split tako nije samo otvorio novi Jazz ciklus nego i započeo posebno glazbeno poglavlje u kojem se umjetnička izvrsnost, povjerenje publike i sloboda glazbenog izražavanja susreću na istoj pozornici.