Glavobolja nije uvijek bezazlena: Evo kada se treba javiti liječniku

Glavobolja je jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba s kojom se ljudi susreću. Ponekad traje samo kratko i nestane nakon odmora, vode ili promjene svakodnevnih navika. Međutim, kada se bol ponavlja često, postaje sve jača ili se pojavljuje zajedno s drugim simptomima, može biti znak da je potrebno potražiti liječnički savjet.

Uzroci glavobolje mogu biti različiti. Među čestim okidačima navode se stres, dehidracija, preskakanje obroka, problemi s držanjem tijela i naprezanje očiju, uključujući dugotrajno gledanje u ekrane. Glavobolja se može pojaviti i uz prehladu ili gripu.

U ubrzanom načinu života mnogi ljudi dan provode pred računalom, mobitelom ili drugim ekranima. Tome se često pridružuju nedostatak sna, neredoviti obroci i premalo kretanja. Sve navedeno može pridonijeti pojavi glavobolje ili pogoršati postojeće tegobe, piše Nacional.

Postoji više vrsta glavobolja. Tenzijska glavobolja često je povezana s napetošću i stresom, dok migrena može biti praćena mučninom te osjetljivošću na svjetlo ili buku. Napadi migrene mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko dana.

Zbog toga je važno obratiti pažnju na to kada se glavobolja pojavljuje, koliko traje, koliko je jaka i postoje li dodatni simptomi.

Kada se treba javiti liječniku

Povremena glavobolja najčešće nije znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Ipak, liječnički pregled preporučuje se ako se glavobolje redovito ponavljaju, pogoršavaju ili ometaju svakodnevne aktivnosti. Kod učestalih glavobolja može pomoći i vođenje dnevnika u koji se bilježe vrijeme pojave, trajanje, jačina boli, mogući okidači i lijekovi koji su uzeti.

Posebnu pozornost treba obratiti na iznenadnu i izrazito jaku glavobolju, osobito ako se pojave problemi s govorom, vidom, ravnotežom, slabost ili utrnulost jedne strane tijela, smetenost, gubitak svijesti ili visoka temperatura i ukočen vrat. Takvi simptomi zahtijevaju hitnu medicinsku procjenu.

U Hrvatskoj Ministarstvo zdravstva navodi da se kod iznenadne ili jake boli, odnosno kada osoba procijeni da je stanje hitno, treba javiti hitnoj službi ili nazvati 112 ili 194.

Ni lijekovi nisu rješenje za svaku glavobolju

Kod glavobolje ljudi često posežu za lijekovima protiv bolova. Međutim, učestalo uzimanje analgetika samo po sebi može biti povezano s nastankom glavobolja, pa kod ponavljajućih tegoba nije dobro trajno se oslanjati samo na lijekove bez razgovora sa zdravstvenim djelatnikom.

Umjesto toga, korisno je pokušati prepoznati moguće okidače. Redoviti obroci, dovoljan unos tekućine, kvalitetan san, odmor i smanjenje stresa mogu pomoći kod nekih uobičajenih glavobolja.

Iako se glavobolja često doživljava kao mala i prolazna smetnja, njezino učestalo pojavljivanje može utjecati na posao, školu, fakultet, društveni život i kvalitetu odmora. Zato je važno razlikovati povremenu glavobolju od simptoma koji se ponavljaju ili mijenjaju.

Glavobolju ne treba automatski povezivati s ozbiljnom bolešću, ali je ne treba ni ignorirati kada postane neuobičajena, učestala ili praćena drugim simptomima. Praćenje simptoma i pravodobno savjetovanje sa zdravstvenim djelatnikom mogu pomoći da se utvrdi uzrok i odredi odgovarajući način liječenja.