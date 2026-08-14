Glavni zapovjednik: "Gorjele su kuće i brojni automobili. U slučaju naredbe o evakuaciji, izvršite je bez odgode"

PRAĆENJE UŽIVO:

3:30 -Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za net.hr naveo je da stanje gore nego prije nekoliko sati.

"Vatra je došla nadomak kuća, ali malo se zaustavila. Došla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje u planinu. Vatrogasci brane kuće i uspijevaju, ali puše jak vjetar. Neke kuće jesu izgorjele. Koliko ih je, teško je reći", rekao nam je i dodao da ne slušaju svi upute i da su ostali u "džepovima".

Pojavile su se i snimke kuća u plamenu. Na jednoj se čuje: "Evo kuće gore... Look at the house buring... look - cars (engl. Pogledaj kuće kako gore, pogledaj - auti).

Potvrdio je da je i jedan muškarac ozlijeđen.

"Imamo jednog ozlijeđenog s opeklinama, sada ga voze u bolnicu", potvrdio je.

Ljudi koji su evakuirani iz Lokve Rogoznice dolaze u prihvatni centar koji je otvoren u sportskoj dvorani u Omišu.

"Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su u redu, Županija je poslala krevete. Zasad je najvažnije da se svi maknu iz ugroženih zona i da vjetar promijeni smjer. Ovo je ogromna operacija. S prirodom je jako, jako teško. Nikad nisam ovako nešto doživio. Lani je bio ogroman požar, bio sam na požarištu, ali nije bilo ovako", rekao je.

Potvrdio je da je jako puno vatrogasaca došlo. "Čak su i iz Dubrovnika krenuli. Sve što se moglo dignuti, diglo se, ali ponekad ni to nije dovoljno", naveo je.

U Omišu se požar - ne osjeti, ali u daljini vidimo plamen i dim.

"U prihvatnom centru ima sada oko 1000 ljudi. Imaju piće i krevete, za djecu su osigurane potrepštine, podijeljena je i hrana. Crveni križ stavio je na raspolaganje sve što može. Treba preživjeti, treba izdržati ovu noć", rekao nam je.

3:15 -Strašni prizori stižu s magistrale od Ruskamena prema Omišu. Na desetka izgorenih automobila, kombija i drugih vozila stoji uz cestu ili na cesti nakon što je ovim područje u noći s četvrtka na petak prošla vatrena stihija nošena jakim udarima bure.

Kako je za Dalmaciju Danas potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, gorjele su kuće, no bilo kakvih detalji neće se znati prije jutra.

Ovaj dio magistrale je zatvorena za sav promet...

3:06 - Grad Makarska, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Makarska, organizirao je prihvat osoba s područja Omiša koje su ugrožene požarom i zbog sigurnosti moraju napustiti svoje domove, doznaje Dalmacija Danas.

Za njihov prihvat već je osiguran smještaj u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, a iz Grada poručuju kako su spremni, bude li potrebno, otvoriti i dodatne smještajne kapacitete.

Sve nadležne službe nalaze se u pripravnosti kako bi se osobama pogođenima požarom osigurali siguran smještaj, osnovne potrepštine i potrebna pomoć.

Iz Grada Makarske poručili su kako će reagirati sukladno potrebama i razvoju situacije na požarištu.

– Makarska je uz svoje susjede i spremna pomoći svima kojima je pomoć potrebna – poručili su iz Grada.

2:58 - Vatra je zahvatila i krajnji zapadni dio Omiške Dinare te gustu šumu u klancu ispod Fortice.

Svi se nadaju da vatra neće naći način prebaciti Cetinu, što se u nekim situacijama može dogoditi kada gori borova šuma, pa zapaljene šiške mogu letjeti i nekoliko stotina metara.

Prizori iz Brzeta su strašni...

2:45 - Iz Grada su izvijestili da je za prihvat stanovnika i turista određena: Gradska sportska dvorana Ribnjak, Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš.

Objava je upućena stanovnicima naselja u sastavu Grada Omiša koja je tijekom večeri 13. kolovoza zahvatio požar.

Istodobno se društvenim mrežama i među građanima širi apel da brodovi i brodice krenu prema Nemiri, gdje se, prema porukama koje kruže, na plaži nalaze djeca i odrasli kojima je potrebna pomoć zbog velike količine dima.

“Brodovi i kaići neka idu put Nemire prema plaži, ima djece i odraslih za odvesti, potušit će ih dim”, stoji u jednoj od poruka koja se dijeli među građanima.

Napominjemo kako se radi o apelu koji se širi društvenim mrežama, dok je informacija o prihvatnom centru službeno objavljena od strane Grada Omiša.

Građane se poziva da prate upute nadležnih službi i u slučaju naredbe za evakuaciju postupaju bez odgode.

2:36 - U tijeku je jedan od najvećih požara na području Hrvatske ove godine. Najteže je stradalo područje od Lokve Rogoznice do Omiša.

Facebook stranica Vatrogasci 193 objavila je fotografije nastale za vrijeme preleta zrakoplova preko srednje Dalmacije.

Jasno se vidi katastrofalni požar istočno od Omiša...

2:25 - Ogroman dio Brzeta je progutala vatrena stihija, a prema posljednjim informacijama, vatra se postupno širi Omiškom Dinarom prema zapadu i zahvatila je područje Borka.

Stanovnik Brzeta je rekao za Dalmaciju Danas:

- Vatra se proširila iz smjera Lokve Rogoznice, koliko mogu procijeniti i prešla je dužinu od 20-ak kilometara. Nažalost, kuće su gorjele, automobili, nadam se da nitko nije stradao.



2:14 - Situacija na požarištu na omiškom području izazvala je brojne reakcije, a oglasio se i Nikola Grmoja iz Mosta, koji tvrdi da mu se javljaju građani iz Omiša i upozoravaju da je stanje kritično.

Grmoja je pozvao na žuran angažman Hrvatske vojske i svih raspoloživih vatrogasnih snaga.

– Javljaju mi ljudi iz Omiša da je situacija kritična i mole za žuran angažman Hrvatske vojske i svih raspoloživih vatrogasnih snaga. U ovakvim trenucima nema vremena za čekanje. Potrebno je učiniti sve što je moguće kako bi se zaštitili ljudski životi i domovi – poručio je.

"Cijela Hrvatska je uz Omiš"

Uputio je i riječi podrške stanovnicima ugroženog područja te vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom.

– Neka dragi Bog bude na pomoći svima koji su u opasnosti i neka čuva naše vatrogasce koji se bore s vatrenom stihijom. Cijela Hrvatska je uz Omiš i sve ljude na ugroženom području! – zaključio je Grmoja.

2:05 - Kako požarno područje izgleda s otoka Brača otkrivaju ovi strašni prizori:

1:47 - Najveći ovogodišnji požar bjesni istočnije od Omiša. Aktualnu situaciju je za Dalmaciju Danas komentirao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Lokalnim snagama pomažu zemaljske snage iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačke županije, konkretno društva iz Pakoštana, Šibenika i Metkovića. Pomoć je stigla u vidu 26 ljudi i 7 vozila.

Obišao sam velik dio opožarenog područja Lokve Rogoznice. Nažalost, izgorenih kuća ima, automobila također. to mogu potvrditi, ali još zasad je nemoguće reći detalje. Puno je točkastih požara i prizori su strašni", otkriva glavni zapovjednik.

Poslao je poruku stanovništvu ugroženog područja:

"Prioritet je maknuti se čim prije od opasnih područja, odnosno izvršiti evakuaciju na sigurno. U Omišu je to sportska dvorana, a za sve ostalo moramo pratiti i slušati nadležne službe - policiju, vatrogasce i civilnu zaštitu.

Kada i ako dođe naredba o evakuaciju, nužno je poslušati odmah, bez odlaganja!", jasan je Tucaković.

Otkriva se ranim jutrom očekuje dolazak kanadera.

"Poletjet će u 6:10, prije ne mogu i bit će sigurno od velike pomoći", kazao je za Dalmaciju Danas.