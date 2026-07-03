Glavni kuhar Barille otkrio kada treba posoliti vodu za tjesteninu. Većina radi istu pogrešku

Kuhanje tjestenine mnogima se čini jednostavnim, no upravo sitni detalji često odlučuju hoće li rezultat biti savršena al dente tjestenina ili prosječan obrok. Jedna od najčešćih nedoumica je kada posoliti vodu, a odgovor na to pitanje dao je Lorenzo Boni, glavni kuhar Barille.

Prema njegovim riječima, sol treba dodati tek kada voda snažno zakipi, neposredno prije nego što u nju ubacite tjesteninu. Dodavanje soli u hladnu vodu usporava zagrijavanje, a ako posoljena voda predugo vrije, isparavanjem raste koncentracija soli, zbog čega jelo može postati preslano.

Boni ističe da sol nije važna samo zbog okusa. Ona pomaže tjestenini da zadrži čvrstu, al dente teksturu te naglašava prirodan okus žitarica.

Za najbolje rezultate preporučuje oko četiri litre vode i četiri čajne žličice soli na pola kilograma tjestenine. Napominje i da količinu soli treba prilagoditi umaku – ako pripremate slanije umake, poput cacio e pepe ili onih s plodovima mora, dovoljno je koristiti nešto manje soli u vodi.

Iz Barille savjetuju i da se u vodu ne dodaje ulje jer ono sprječava da se umak dobro primi za tjesteninu. Umjesto toga, preporučuju sačuvati šalicu vode u kojoj se tjestenina kuhala. Škrob iz te vode pomoći će povezati umak i tjesteninu te stvoriti kremastiju teksturu kada ih zajedno kratko promiješate na tavi.