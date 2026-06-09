Glavina: "Hrvatska s dva milijuna eura sufinancira sportske objekte Hrvata u BiH"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas je u Mostaru predstavio novi projekt kojim će Hrvatska u 2026. godini s dva milijuna eura sufinancirati izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je potpora razvoju sporta i poticanje mladih na sportske aktivnosti, piše N1info.hr.

Prema uputama Ministarstva turizma i sporta, na natječaj se mogu prijaviti gradovi i općine u BiH koji sportsku infrastrukturu imaju u vlasništvu ili njome raspolažu na rok od najmanje deset godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama ministarstva.

"Vraćanje duga sportašima"

Glavina je na konferenciji za novinare naglasio kako Hrvatska ovim projektom, osim što podupire sport, ujedno vraća dug sportašima hrvatskog porijekla iz BiH koji nastupaju za brojne hrvatske reprezentacije.

"Na ovaj način na najljepši i najbolji mogući način želimo prikazati važnost sporta i pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini i na određeni način vratiti dug. To planiramo raditi u budućnosti svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha", rekao je ministar.

Strateški značaj za Mostar

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je strateški značaj projekta za grad i cijelu regiju. Državna zastupnica Darijana Filipović dodala je kako Hrvatska kontinuirano i vidljivo podupire projekte Hrvata u BiH, uključujući i one u sportu.

Dužnosnici su zajedno obišli i gradilište buduće Kulturno-sportske dvorane u Mostaru, čija je gradnja započela još 80-ih godina prošlog stoljeća. Vrijednost radova na objektu kapaciteta 5000 ljudi procjenjuje se na 30 milijuna eura. Kada bude završena, dvorana će biti najreprezentativniji sportski objekt u Bosni i Hercegovini.