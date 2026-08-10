Glavina: "Hrvatska ostvarila najbolji srpanj u posljednje dvije godine, turistički rezultati potvrđuju otpornost sektora"

Hrvatski turizam ostvario je najbolji srpanj u posljednje dvije godine, objavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuvši kako dosadašnji rezultati potvrđuju konkurentnost i otpornost domaćeg turističkog sektora.

Prema njegovim riječima, pozitivni trendovi nisu zabilježeni samo tijekom srpnja, već i na razini prvih sedam mjeseci godine, a ohrabruju i ostvareni financijski pokazatelji.

"Snažna potvrda konkurentnosti hrvatskog turizma"

"Najbolji srpanj u posljednje dvije godine!", poručio je Glavina. Istaknuo je kako ostvareni rezultat predstavlja snažnu potvrdu konkurentnosti i otpornosti hrvatskog turizma, posebno u okolnostima promjenjivih tržišnih uvjeta i sve izraženijih izazova na međunarodnom turističkom tržištu.

"Zadovoljni smo i ostvarenim u prvih sedam mjeseci, kao i pozitivnim financijskim rezultatima, što sve pokazuje da smo dobro odgovorili na tržišne okolnosti", naveo je ministar.

Glavni dio turističke godine još nije završen

Iako su srpanjski rezultati razlog za zadovoljstvo, pred hrvatskim turizmom još je značajan dio kolovoza, jednog od ključnih mjeseci glavne turističke sezone. Glavina je najavio kako će nakon završetka kolovoza biti napravljen cjelovit presjek rezultata ostvarenih tijekom glavnog dijela turističke godine. "Pred nama je još dobar dio kolovoza nakon kojeg ćemo napraviti cjelovit presjek ovog glavnog dijela turističke godine", poručio je.

Glavina: "Na dobrom smo putu"

Dosadašnji pokazatelji, smatra ministar, potvrđuju da se hrvatski turizam uspješno prilagođava promjenama na tržištu te odgovara na izazove koji prate turističku sezonu. "Dosad ostvareni rezultati potvrđuju da smo na dobrom putu i da zajedno uspješno odgovaramo na promjene i izazove", zaključio je Glavina.