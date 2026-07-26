Glavice salate bit će dvostruko veće ako ih posadite ovako

Iako ne postoji metoda koja može jamčiti dvostruko veće glavice, nekoliko jednostavnih pravila može značajno povećati urod i poboljšati kvalitetu salate.

Jedna od najčešćih pogrešaka je pregusta sadnja. Salata treba dovoljno prostora kako bi razvila snažan korijen i bujne listove, pa se preporučuje ostaviti razmak od 30 do 35 centimetara između biljaka. Kada nisu previše zbijene, biljke se ne natječu za svjetlost, vodu i hranjive tvari, što rezultira većim i kvalitetnijim glavicama, piše Metropolitan.si.

Za dobar rast jednako je važno i tlo. Salata najbolje uspijeva u rahloj, plodnoj zemlji bogatoj organskom tvari. Prije sadnje preporučuje se dodati dobro odležani kompost ili kvalitetno organsko gnojivo koje poboljšava strukturu tla i osigurava hranjive tvari tijekom cijelog razdoblja rasta. Tlo pritom mora biti dobro drenirano jer zadržavanje vode može uzrokovati truljenje korijena.

Budući da salata ima plitak korijenski sustav, posebno je osjetljiva na sušu. Umjesto svakodnevnog površinskog zalijevanja, stručnjaci savjetuju obilnije zalijevanje nekoliko puta tjedno kako bi voda prodrla dublje u tlo. Tako se održava ravnomjerna vlažnost, sprječava zastoj u rastu i potiče razvoj punih i čvrstih glavica.

Prihrana također ima važnu ulogu, ali s njom ne treba pretjerivati. Nakon što biljke razviju nekoliko pravih listova, može se dodati umjerena količina gnojiva bogatog dušikom kako bi se potaknuo rast lišća. Međutim, previše dušika može dovesti do nakupljanja nitrata u listovima te negativno utjecati na kvalitetu i čvrstoću glavica.

Salata najbolje raste na temperaturama između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ljetnih vrućina biljke često prerano stvaraju cvjetnu stabljiku, zbog čega glavice ostaju manje. Upravo su zato proljeće i jesen najpogodnija razdoblja za uzgoj kvalitetne salate. Vrtlari upozoravaju i na važnost redovitog uklanjanja korova, koji biljkama oduzima vodu i hranjive tvari. Korisno je tlo oko salate prekriti malčem jer on dulje zadržava vlagu, smanjuje rast korova i održava stabilnije uvjete za rast. Upravo takve jednostavne mjere često imaju veći utjecaj na konačni urod nego dodatno gnojenje.

Na kraju, važan je i odabir sorte. Neke vrste salate prirodno razvijaju veće i teže glavice od drugih, pa se prije kupnje sjemena ili presadnica isplati provjeriti njihove karakteristike. Uz pravilan odabir sorte, dovoljno prostora između biljaka, kvalitetno tlo i redovito zalijevanje, izgledi za bogat urod domaće salate znatno su veći.