Glavice ponovno postaju središte zabave: Sprema se tradicionalna Fešta uz srdele, vino i grupu Naranča

Supetar će i ove godine nastaviti svoju dugu ljetnu tradiciju ribarskih fešta. U petak, 10. srpnja, u Glavicama će se održati Fešta u Glavicu, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne domaće i goste uz dalmatinsku glazbu, srdele, vino i otočki ugođaj.

Za dobru atmosferu pobrinut će se grupa Naranča, dok će posjetitelje, prema običaju, dočekati Glavičani sa svježe pripremljenim srdelama i vinom. Organizatori pozivaju sve da im se pridruže u još jednoj večeri druženja, pjesme i plesa.

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Ovogodišnje izdanje donosi i jednu novost. Po prvi put u sklopu manifestacije bit će organizirana izložba lokalnih umjetnika, koja će posjetiteljima pružiti priliku upoznati radove otočkih autora i dodatno obogatiti sadržaj fešte.

Poseban razlog za ponos organizatorima predstavlja i činjenica da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Turističkoj zajednici Grada Supetra dodijelilo oznaku "Hrvatski otočni proizvod – Croatian Island Product (HOP)" za nematerijalno dobro "Ribarske fešte Turističke zajednice Grada Supetra – otočki način života", čime je potvrđena vrijednost i važnost očuvanja ove dugogodišnje tradicije.

Manifestaciju sufinancira Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, a organizatori poručuju kako su vrijedne Supetranke i ove godine s puno ljubavi pripremile brojne riblje delicije te pozivaju sve da navrate u Glavice, zaplešu uz glazbu i uživaju u autentičnom dalmatinskom ljetnom ugođaju.