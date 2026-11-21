Županijski sud u Rijeci presudio Glavašu u prilog pa je kao kompenzaciju naložio tri tisuće eura, plus zatezne kamate

Branimir Glavaš je u lipnju pravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Osijeku 1991. Ali, jedan drugi politički umirovljenik, bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić prerano ga je javno nazivao ratnim zločeincem i zato će Glavašu morati platiti tri tisuće eura sa zateznim kamatama.

Još 2018. godine, u vrijeme kada protiv Glavaša nije postojala nikakva sudska presuda, budući da je raniju ukinuo Ustavni sud, Bernardić je višekratno izjavio da je tadašnji koalicijski partner premijera Andreja Plenkovića – ratni zločinac.

Jednom je, primjerice, na konferenciji za novinare ustvrdio da su stupovi Plenkovićeve vlade »optuženik Saucha, ratni zločinac Glavaš i Ivan lažljivi Vrdoljak«. Glavaš je skupio sve te Bernadićeve istupe i tužio ga je tražeći inicijalno 150 tisuća kuna jer mu je povrijedio ugled i čast, piše Novi list.

Prvostupanjska presuda

Na prvostupanjskom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu bolje je prolazio Bernardić, Glavaševa tužba je dva puta odbijena. Iz tog razloga Bernardić nije prihvaćao Glavaševu ponudu da sve riješe njegovom isprikom u sudski zapisnik.

No, na kraju je drugostupanjski sud, Županijski sud u Rijeci, presudio Glavašu u prilog. Jer, kada ga je Bernardić proglašavao ratnim zločincem, on to pravno nije bio.

»Tužitelj je imao legitimno očekivanje da ga nitko ne naziva osuđenim ratnim zločincem jer ga kao i svaku drugu osobu, štiti presumpcija nevinosti, u skladu s odredbom članka 28. Ustava, prema kojoj je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja«, navodi se u odluci riječkog Županijskog suda.

“Grube neistine”

U njoj se također ističe da je Bernardić kao političar koristio je slobodu javnog izražavanja za »grube neistine« o Glavašu te da stoga njegovo pravo »ne može biti ispred prava tužitelja kojim se štiti dostojanstvo, čast i ugled«.

Županijski sud je opravdanim smatrao Glavaševe tvrdnje da trpio duševne boli, s obzirom na to da su ga ljudi zaustavljali na ulici i da je bio izložen i drugim neugodnostima, poput signala iz HDZ-a da se »prestane baviti politikom«, pa je kao kompenzaciju naložio Bernardiću da mu isplati tri tisuće eura, plus zatezne kamate, piše Novi list.