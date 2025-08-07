Glasovita splitska škola podigla je impresivni sezonski vrt za svoje buduće chefove: “Ovo je više od obrazovanja”

U samom srcu splitske Olive Allegre - mediteranskog centra gastronomskih umjetnosti u sklopu kojeg djeluje Privatna srednja škola Wallner, od prije nekoliko mjeseci nalazi se i raskošni vrt.

Zelena oaza svježine, okusa i inspiracije logičan je dodatak glasovitoj kulinarskoj školi u kojoj se obrazuju učenici koji kasnije ostvaruju respektabilne karijere u najvažnijim domaćim i svjetskim restoranima. U Olivi Allegri svoje su prve kulinarske korake učinili, primjerice, Deni Srdoč, najmlađi hrvatski kuhar s Michelinovom zvjezdicom i vlasnik restorana Nebo u Rijeci, kao i Luka Veić, pobjednik televizijskog showa Masterchef.

Vrt se nalazi neposredno pored školske zgrade na splitskom Žnjanu, na prostoru od čak 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom i organizacijom ovog vrta, Oliva Allegra se iznova potvrdila kao nacionalno i regionalno središte za gastro izobrazbu.

Bajkoviti vrt smješten je na sunčanoj padini s koje puca pogled na plavetnilo splitskog akvatorija. Riječ je o tipičnom mediteranskom prostoru prožetom mirisom ružmarina i lavande koji se širi vrtom. Blaga klima, obilje sunca i plodno tlo čine ovo mjesto savršenim za uzgoj raznovrsnih mediteranskih kultura, stvarajući ne samo vrhunske sastojke za kuhanje polaznica i polaznika škole, već i inspiraciju za svakog budućeg chefa Olive Allegre.

“U vrtu ljeti uspijeva čitava paleta svježeg, mirisnog povrća koje se svakodnevno koriste u kuhinji te obrazovne institucije. Gredice u vrtu prepune su rajčica, tikvica, paprika, patlidžana i krastavaca. Tu su mahune, mirisni luk i češnjak, blitva, mrkva, cikla i nezaobilazna zelena salata”, pohvalili su se iz škole.

Ova sezonska raskoš povrća ne samo da oplemenjuje jelovnik Olive Allegre, već i pruža učenicima priliku da rade s najboljim sastojcima – uzgojenima s ljubavlju tik uz mjesto gdje se uče kulinarskoj umjetnosti.

“Vrt obrađuju iskusni vrtlari uz pomoć polaznika škole i budućih kulinarskih majstora koje - kako bi doista dosegnuli svoje profesionalne vrhunce u kuhinji - moraju biti upućeni i u suživot čovjeka s prirodom te u vrtlarske prakse i procese bez kojih nema i ne može biti gastro delicija za stolom. Pritom, kod polaznika škole ovim se vrtom čuva svijest o nužnosti organske hrane, očuvanja ravnoteže u prirodi, zaštite okoliša i njegovanju baštine”, kaže ravnateljica škole Ana Bulovan.

Treba imati na umu da Oliva Allegra kontinuirano ulaže u rast i razvoj škole i edukaciju učenika i to kroz mnoga gostovanja najuglednijih domaćih i svjetskih chefova s Michelinovim zvjezdicama, a njezini učenici redovito se kući vraćaju s medaljama oko vrata s gotovo svih natjecanja na kojima se pojave. Školski vrt baš nedavno posjetio je i splitski chef Karlo Kaleb iz restorana Krug koji je najnoviji hrvatski dobitnik Michelinove zvjezdice. On je učenicima održao masterclass pri čemu su korištene svježe namirnice.

Rad u malim skupinama i suvremeno opremljeni prostori omogućuju učenicima stjecanje bogatog i relevantnog znanja o gastronomiji. Iz škole najavljuju i kako će s otvorenjem nove škole koja je u projektnoj najavi okupiti stalni tim vrhunskih mentora koji će školu pozicionirati kao specijalizirani centar za gastronomske umjetnosti i to s diplomom koja će se cijeniti svugdje u svijetu.

Kada učenici, nakon sati provedenih u kuhinji i učionicama, zakorače u vrt – među redove rajčica koje se rumene na suncu, uz miris svježe ubranog bosiljka i zvuk cvrčaka u pozadini – tada postaje jasno da je ovdje riječ o nečemu mnogo većem od samog obrazovnog procesa. Tada se radi o filozofiji održivosti, ekologije i dodira sa zemljom.

“U mediteranskom centru gastronomskih umjetnosti Oliva Allegra u Splitu, gastronomija se najviše uči od zemlje. I možda je upravo ta veza s tlom, prirodom i njezinim ritmovima ono što će od budućih chefova Olive Allegre učiniti ne samo vrsne kuhare nego i svjesne, odgovorne stvaratelje okusa budućnosti”, kažu ponosni učitelji i profesori ove prestižne kulinarske institucije.