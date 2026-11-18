Dok je Vukovar u jesen 1991. nestajao pod granatama, jedan je glas iz opkoljenoga grada nastavljao svjedočiti o patnji njegovih stanovnika. Bio je to glas Siniše Glavaševića, novinara Hrvatskoga radija Vukovar, koji je gotovo do samoga kraja izvještavao o stradanjima civila, razaranju grada i očajničkim pokušajima njegovih branitelja da izdrže višemjesečnu opsadu.

Njegovi izvještaji nisu bili samo novinarski zapisi o ratu. Bili su vapaj čovjeka koji je gledao kako nestaje grad u kojem je odrastao, ali i svjedočanstvo o ljudima koji ni u najtežim trenucima nisu prestajali vjerovati u život.

„Tko će Vukovar iznijeti iz mraka?”

Posebno mjesto u Glavaševićevoj ostavštini zauzima Priča o gradu, jedno od najpoznatijih djela iz zbirke Priče iz Vukovara.

U tom potresnom zapisu, nastalom tijekom opsade, Glavašević progovara o strahu, gubitku i odgovornosti prema vlastitome gradu.

„Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko će Vukovar iznijeti iz mraka?”

To pitanje, postavljeno u trenucima kada je grad bio na rubu sloma, i danas odjekuje kao jedna od najsnažnijih poruka vukovarske tragedije.

Za Glavaševića Vukovar nije bio samo skup ulica, kuća i zgrada. Bio je mjesto djetinjstva, prijateljstava, prvih ljubavi i uspomena koje nijedna granata nije mogla izbrisati.

Njegova Priča o gradu zato nadilazi ratno svjedočanstvo. Ona govori o pripadnosti, zajedništvu i potrebi da čovjek sačuva vlastito dostojanstvo čak i onda kada oko njega nestaje sve što je poznavao.

U posljednjim danima progovorio je i o odgovornosti hrvatskih vlasti

Glavašević nije šutio ni kada je trebalo progovoriti o odgovornosti za sudbinu opkoljenoga grada.

U svojoj poznatoj Optužnici oštro je kritizirao tadašnje hrvatsko političko vodstvo, izražavajući ogorčenje zbog nedostatka pomoći Vukovaru i njegovim braniteljima.

Grad je mjesecima bio izložen napadima, a stanovništvo se suočavalo s nestašicom hrane, vode, lijekova i drugih osnovnih potrepština.

Glavaševićeve riječi bile su izraz očaja čovjeka koji je iz neposredne blizine promatrao tragediju svojih sugrađana.

Nije se bojao postavljati teška pitanja, čak ni u trenucima kada je i njegov vlastiti život bio ugrožen.

Posljednji dani i tragična sudbina

Nakon pada Vukovara 18. studenoga 1991. Glavašević se nalazio u vukovarskoj bolnici, koja je pružala utočište brojnim ranjenicima i civilima.

Dva dana poslije odveden je zajedno s drugim zarobljenicima i ubijen na Ovčari.

Imao je samo 31 godinu.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici i ekshumirani 1997. godine.

Čovjek koji je mjesecima svijetu prenosio istinu o Vukovaru postao je jednom od žrtava zločina o kojima je nastojao upozoriti javnost.

„Grad – to ste vi!”

Ipak, iza Siniše Glavaševića ostalo je nešto što rat nije mogao uništiti.

Ostale su njegove priče, izvještaji i poruke koje se i danas čitaju, slušaju i prenose novim generacijama.

U završnim riječima Priče o gradu Glavašević je sažeo ono što je Vukovar za njega predstavljao. Grad nije mogao nestati dokle god je živio u sjećanjima njegovih ljudi.

Njegova poruka „Grad – to ste vi!” postala je mnogo više od književne rečenice. Postala je simbol grada koji je pretrpio nezamisliva razaranja, ali je sačuvao svoje ime, identitet i uspomenu na one koji su za njega položili živote.

Trideset i pet godina poslije Vukovar ponovno živi. Njegove su ulice obnovljene, a nove generacije odrastaju ondje gdje su nekada ostajale samo ruševine.

No sjećanje na Sinišu Glavaševića ne blijedi.

Njegov glas ostao je trajno povezan s Vukovarom, njegovim stanovnicima i jednim od najtežih poglavlja hrvatske povijesti.

Jer Vukovar nisu činile samo njegove zgrade i ulice. Činili su ga ljudi. Upravo je to bila poruka koju je Siniša Glavašević ostavio budućim generacijama.