GKMM traži najbolju splitsku krimi priču: Pobjedniku 1.000 eura

Možda zločin počinje na Rivi, trag vodi preko Marjana, a rasplet otkriva tajnu koju Split dugo čuva. Upravo takve priče traže u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, koja je u suradnji s Udrugom SpLitera raspisala književni natječaj za kratku kriminalističku, triler ili noir priču.

Povod za natječaj je ovogodišnje gostovanje poznatog norveškog autora kriminalističkih romana Jo Nesbøa na Mediteranskom festivalu knjige. Nesbø je, kako navode iz GKMM-a, i član njihove knjižnice.

Za najbolje autore osigurane su i novčane nagrade. Pobjedniku će pripasti 1.000 eura, drugoplasiranom 700, a trećeplasiranom 500 eura.

Priča mora biti izvorno autorsko i prethodno neobjavljeno djelo, napisano na hrvatskom jeziku ili lokalnom dijalektu. Radnja mora biti smještena u Split ili njegovu neposrednu okolicu, a tekst ne smije biti dulji od 15.000 znakova s razmacima.

Iz GKMM-a posebno napominju kako se radovi nastali korištenjem generativnih alata umjetne inteligencije neće razmatrati.

Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2026. u 23:59 sati, a radovi se šalju na adresu krimi-natjecaj@gkmm.hr.

„Imaš priču? Napiši je“, poručili su iz GKMM-a.

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