Gire i dalje neprikosnoven na Sirobuji, HDZ zadržao Šine nakon napetog mandata

Stigli su rezultati kotarskih izbora u Splitu za gradske kotareve Sirobuja i Šine. Prema podacima s terena, na Sirobuji je uvjerljivo slavila nezavisna lista Ivice Grubišića Gire, dok je na Šinama najviše glasova osvojila koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Gire uvjerljivo slavio na Sirobuji

Na Sirobuji je lista Ivice Grubišića Gire osvojila čak 583 glasa, čime je daleko iza sebe ostavila konkurenciju. Prema rezultatima, njegova bi lista trebala imati pet vijećničkih mjesta. Split je naš! dobio je 164 glasa i jedno vijećničko mjesto, dok je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojila 98 glasova, također dovoljno za jednog vijećnika.

Time Ivica Grubišić Gire ostaje neprikosnovena politička figura Sirobuje te bi i u novom mandatu trebao nastaviti upravljati gradskim kotarom. Rezultat na Sirobuji: lista Ivice Grubišića Gire – 583 glasa, 5 vijećnika, Split je naš! – 164 glasa, 1 vijećnik i HDZ/DP – 98 glasova, 1 vijećnik.

HDZ ipak zadržao vlast na Šinama

Zanimljiva izborna utakmica vodila se i na Šinama, gdje su se nakon turbulentnog razdoblja tijekom prošlog mandata sučelile dvije liste. Koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojila je 255 glasova i četiri vijećnička mjesta, dok je Split je naš! dobio 197 glasova i tri vijećnika.

Rezultat znači da je HDZ zadržao većinu u vijeću te će nastaviti upravljati Šinama.

Izborima je prethodio mandat obilježen previranjima i napetostima između HDZ-a i ekipe okupljene oko Marine Kovačević (Split je naš!), koja je ranije bila predsjednica GK Šine.

Rezultat na Šinama: HDZ/DP – 255 glasova, 4 vijećnika i Split je naš! – 197 glasova, 3 vijećnika. Tako su kotarski izbori u ova dva splitska kvarta donijeli nastavak dosadašnjih odnosa snaga: Gire ostaje uvjerljivo najjači na Sirobuji, dok HDZ nakon tijesnije utrke zadržava kontrolu nad Šinama.