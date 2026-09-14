Giljanović ponovo u Kaštelima

Vanjski pucač Ante Giljanović ponovno u matičnom OK Ribola Kaštela s kojim je osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske, dva Kupa Hrvatske i dva Final Foura MEVZA lige. U 33 godini se, nakon što je nekoliko sezona proveo u raznim klubovima, s velikim iskustvom u svim europskim klupskim i nacionalnim ligama odlučio vratiti u Kaštela.

Ante Giljanović:

„Povratak mi svakako puno znači jer se vraćam u poznatu sredinu u kojoj se ugodno osjećam i u kojoj imam najveću podršku. Ovdje sam proveo velik dio svoje karijere, tako da je lijep osjećaj ponovno biti dio kluba i momčadi koju jako dobro poznajem”.

-Trenutačno se oporavljaš od ozljede ramena. Kako napreduje rehabilitacija i kada očekuješ povratak u puni trenažni proces?

„Trenutačno sam u procesu rehabilitacije ramena zbog ozljede koju vučem još iz prošle sezone u Bugarskoj. Teško mi je precizno procijeniti kada ću se vratiti u puni trenažni proces jer rehabilitacija napreduje dosta sporo i zahtijeva puno vremena, rada i strpljenja. Dobio sam dovoljno vremena i prostora za kvalitetan oporavak, najvažnije mi je vratiti se potpuno spreman i tek tada ponovno krenuti punim intenzitetom”.

S 33 godine jedan si jedan od najiskusnijih igrača u svlačionici. Koliko se tvoja uloga promijenila u odnosu na početak karijere?

„Moja se uloga dosta promijenila u odnosu na početak seniorske karijere. U tom razdoblju klub je bio izuzetno jak, svake sezone imali smo kvalitetan roster s velikim brojem odličnih igrača i morao sam se boriti za svoje mjesto u početnoj postavi. Danas je moja uloga puno definiranija. Mislim da momčadi mogu donijeti iskustvo, stabilnost u svim segmentima igre, ali i mirnoću u trenucima kada se utakmica lomi”.

- Trener te vidi kao svoju produženu ruku na terenu. Koliko ti znači to povjerenje i na koji način želiš svojim iskustvom pomoći mlađim suigračima i voditi momčad u ključnim trenucima?

„Puno mi znači trenerovo povjerenje. On zna da volim pomagati suigračima i da mi je stalo do toga da momčad funkcionira kao cjelina. Mislim da sam kroz sve ove godine skupio dovoljno iskustva da mogu prepoznati trenutak kada i kakav je nekome potreban savjet”.

- Ribola Kaštela ove sezone ima visoke ambicije u domaćem prvenstvu i europskim natjecanjima,uostalom vec je 17 godina među 3 najbolje Hrvatske ekipe .Što navijači mogu očekivati od ove momčadi?

- U odnosu na posljednjih nekoliko sezona bilo je dosta promjena, ali po meni se okupila jako kvalitetna i zanimljiva momčad. Od samog početka priprema moramo kvalitetno raditi i iz dana u dan razvijati našu timsku igru. Imamo potencijala, ali to trebamo pokazati i potvrditi na terenu. Mislim da navijači mogu očekivati zanimljivu i borbenu ekipu te se nadam da će zajedno s nama uživati u sezoni, veseliti se dobrim rezultatima i stvarati neke nove klupske uspjehe i uspomene”.