Giljanović osuđen na uvjetnu kaznu za slučaj iz 2024. godine

Član splitske krim-scene Ivan Giljanović osuđen je na godinu dana zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u Zagrebu u kojoj je teško ozlijeđena vozačica drugog automobila. Izrečena mu je uvjetna osuda pa kazna neće biti izvršena ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Općinski kazneni sud u Zagrebu odredio mu je i da u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude uplati 3000 eura Udruzi za pomoć stradalima Pravda. Ako obvezu ne ispuni, sud može opozvati uvjetnu osudu.

Giljanović, poznat pod nadimkom Giljo, bivši je boksač, magistar kineziologije i boksački trener. Široj javnosti poznat je iz crne kronike. Ranije je osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Marka Bekavca, a prije toga na tri godine i deset mjeseci zbog 14 kaznenih djela iznude i lihvarskih ugovora, piše Index.

Skrenuo ulijevo kroz crveno

Nesreća se dogodila 17. listopada 2024. oko 19:30 na raskrižju Slavonske avenije s Ulicom Marijana Čavića i Servisnom cestom.

Giljanović je BMW-om skrenuo ulijevo, presjekao dvije prometne trake i ušao u raskrižje dok mu je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. U njegov je automobil udarilo vozilo kojim je upravljala D. M. Ona je u raskrižje ušla na zeleno svjetlo.

Žena je zadobila više prijeloma, među kojima prijelome prsne kosti, slabinskog kralješka, dvaju rebara, palčane kosti i kosti zapešća. Sud je njezine ozljede ocijenio teškima.

Giljanović je zbog ovog slučaja bio u istražnom zatvoru od 13. studenoga 2024. do 27. siječnja 2025. To će mu vrijeme biti uračunato u kaznu ako uvjetna osuda bude opozvana. Stranke su se odrekle prava na žalbu.