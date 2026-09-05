Gibonni podržao prosvjed za Liku: "Sve što ukopamo u zemlju naći ćemo na zdravstvenom kartonu svojih potomaka"

Zlatan Stipišić Gibonni podržao je prosvjed za Liku te upozorio na posljedice neodgovornog odnosa prema okolišu, istaknuvši kako pitanje otpada ne smatra političkim, nego pitanjem odgovornosti prema budućim generacijama.

Gibonni je izjavu dao Indexu, koji je deset najvećih hrvatskih zvijezda pitao podržavaju li prosvjed za Liku.

"Sve što bacimo u more vratit će nam se u usta, sve što ukopamo u zemlju naći ćemo nažalost na zdravstvenom kartonu svojih potomaka. Ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje zrelosti jedne generacije. Biti ili ne biti!", poručio je Gibonni.

Njegova menadžerica Lidija Samardžija pojasnila je kako se pjevačeva poruka ne odnosi isključivo na aktualnu situaciju s otpadom u Lici, nego i na sve slične slučajeve u kojima se postavlja pitanje zaštite okoliša.

Dodala je i jedan manje poznat detalj iz Gibonnijeva privatnog života. Naime, već 15 godina bavi se poljoprivredom, a ono što sadi i uzgaja proizvodi bez korištenja pesticida.

"Tko god bolje poznaje Gibonnija zna da je privatno poljoprivrednik već 15 godina i da sve što sadi i uzgaja radi bez korištenja ikakvih pesticida. Moglo bi se reći da je fanatik po pitanju toga", kazala je Samardžija.

Gibonni se tako pridružio javnim osobama koje su posljednjih dana dale podršku prosvjedu i upozorile na pitanje zbrinjavanja otpada u Lici.