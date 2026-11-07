Gianni Infantino mogao bi dobiti opasnog protivnika

Arsene Wenger razmatra kandidaturu za predsjednika FIFA-e na predstojećim izborima, čime bi postao protukandidat Gianniju Infantinu. Bivši dugogodišnji trener Arsenala, koji je danas direktor FIFA-e za globalni razvoj nogometa, još nije donio konačnu odluku. Prema pisanju francuskog lista L'Équipe, Wenger je sve bliže ulasku u izbornu utrku.

Konačna odluka očekuje se sredinom sljedećeg tjedna, nakon što Wenger održi nekoliko sastanaka na kojima bi ga sugovornici trebali dodatno uvjeriti da se kandidira. Njegov ugled i međunarodno iskustvo mogli bi biti presudni za okupljanje saveza koji se protive aktualnom predsjedniku.

Podrška izvan europskih krugova

Francuski list navodi da je Wenger posebno popularan u Africi i Aziji. Podršku dijela nacionalnih saveza mogla bi mu donijeti i činjenica da ne dolazi iz okruženja UEFA-e. Njegovu kandidaturu navodno zagovara i dio zaposlenika unutar same FIFA-e. S obzirom na to da ima 77 godina, Wenger bi u slučaju pobjede vjerojatno odradio samo jedan četverogodišnji mandat, prenosi Index.

Infantino bi mogao dobiti dva protukandidata

Gianni Infantino priprema se za novi mandat na čelu svjetske nogometne organizacije, a Wengerovom kandidaturom dobio bi ozbiljnu konkurenciju. Svoju namjeru da se suprotstavi Infantinu već je najavio i Kozo Tashima, predsjednik Japanskog nogometnog saveza.