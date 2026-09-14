Genijalan potez tijekom finala US Opena oduševio milijune: Pogledajte što su napravili zbog "Jamesa Bonda"

Holivudska zvijezda i jedan od najpoznatijih glumaca koji su utjelovili agenta 007 pratio je finale s tribina, a ekipa zadužena za televizijski prijenos odlučila se malo poigrati.

U jednom trenutku vrijeme na semaforu pokazivalo je 0:07. Redatelj prijenosa očito je odmah shvatio kakva mu se prilika pružila, pa je kamera pronašla upravo Brosnana.

Naravno, razlog nije trebalo posebno objašnjavati. Brosnan je u četiri filma glumio Jamesa Bonda, najpoznatijeg svjetskog tajnog agenta čija je kodna oznaka upravo 007.

Sve je trajalo tek nekoliko sekundi, ali bilo je dovoljno da snimka postane hit na društvenim mrežama. Gledatelji su posebno hvalili čovjeka koji je u pravom trenutku odlučio prebaciti kadar na Brosnana.

"Dajte tom čovjeku povišicu", jedna je od reakcija koje su se proširile društvenim mrežama.

Na najvećem teniskom stadionu na svijetu tako je, barem nakratko, glavna zvijezda prestao biti tenis. Agent 007 ponovno je preuzeo pozornicu, piše Gol.hr.

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