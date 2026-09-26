Generalu JNA Borislavu Đukiću treći put 'pala' osuđujuća presuda za rušenje brane Peruća! Sud ga pustio iz zatvora nakon 11 godina, ali...

Ljudi moji, je li to moguće?! I po treći put je ‘pala’ presuda bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću (78), po treći put je viši sud ukinuo osuđujuću odluku splitskog suda, a Đukić će se tako naći na optuženičkoj klupi zbog miniranja brane Peruća, dakle ratnog zločina nad civilnim stanovništvom, po – četvrti put!

I odluka Visokog kaznenog suda ne da nije laskava za Županijski sud, nego upravo suprotno, iz Zagreba su toliko ‘ištracali’ splitske suce da je to gotovo bilo neugodno za čitati. Presuda iz 2024. godine kojom je Đukić osuđen na deset godina zatvora ukinuta je po žalbi odvjetnika Željka Ostoje zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, povredi prava na pravično suđenje te ‘nerazumljivosti i proturječnosti razloga o odlučnim činjenicama’, ali i ‘propustima počinjenim tijekom postupka’!

Kako ga optužnica tereti, minirao branu Peruća koja je ipak izdržala eksploziju dinamita te je tako izbjegnuta tragedija i smrt stotina, ako ne i tisuća ljudi nizvodno.

Optužnica ga tereti da je početkom 1993. godine kao stvarni zapovjednik 221. motorizirane brigade 9. korpusa JNA organizirao rušenje brane s ciljem potpunog potapanja i uništenja gradova nizvodno od Peruće. U branu je na četiri mjesta postavljeno 20 do 30 tona TNT-a, detonacijom eksploziva je došlo urušavanja brane i prodora vode u postrojenje. Potpuno rušenje spriječili su djelatnici HEP-a, neki od njih su i ispitani tijekom postupka.

Koliko su nezadovoljni provedenim prvostupanjskim postupkom govori i činjenica da su s Visokog kaznenog suda izričito naglasili kao se ponovljeno suđenje mora odvijati pred ‘potpuno izmijenjenim sudskim vijećem’!

Nisu ni ulazili na Visokom kaznenom sudu u meritum predmeta, nisu po žalbama stranaka (jer pored Đukićevog branitelja, žalbu su podnijeli i s Državnog odvjetništva tražeći višu sankciju) odlučivali je li zapravo Đukić kriv ili nije. Jer su i prije te analize zaključili kako prvostupanjski sud nije poslušao naputke koje su već izrekli s Vrhovnog suda RH u prethodnim ukidajućim odlukama. Prva presuda je donesena 2018. druga 2020. te treća 2024. godine – sve prvostupanjske su bile osuđujuće, u prvoj je osuđen na devet godina zatvora, a u sljedeće dvije na deset godina iza rešetaka, no svaka je ukinuta na višem sudu.

A među ostalim se iznimno bitnim pokazao iskaz jednog od svjedoka koji je teretio Đukića. No, čini se da je taj optužujući iskaz dao – nakon što su ga zlostavljali djelatnici policije! Detaljno je opisao svjedok navodeći mučenja kojima je bio izvrgnut – polomljena rebra, bio vezan za poljski, indukcijski telefon, jedenje salvete,… - a sve navodno kako bi dao iskaz kojim će teretiti Đukića. S Visokog kaznenog suda nisu kazali da je to takvog iskaza doista došlo nakon zlostavljanja, što bi da je istina bio nezakonit dokaz koji se ne može koristiti na suđenju optuženom za miniranje Peruća, ali te navode nije detaljno provjerio prvostupanjski sud kao što su splitski suci trebali!

Također se nije svidjelo višem sudu kako je Županijski sud u Splitu osuđujuću presudu temeljio ‘na parcijalno izdvojenim dijelovima iskaza trojice svjedoka, a bez provođenja međusobne sveobuhvatne sadržajne analize njihovih iskaza i dovođenja u vezu sa sadržajem ostalih provedenih iskaza’. Nije prvostupanjski sud ni analizirao sadržaj iskaza brojnih drugih svjedoka s opravdanjem da su ‘svi bili sudionici rata protiv Hrvatske na neprijateljskoj strani, od kojih su neki pravomoćno osuđeni za ratne zločine, neki u prijateljskim odnosima s optuženikom a mnogima je bio nadređen u ratu…’

Višem sudu je međutim takvo opravdanje sporno jer je povrijeđeno pravo optuženika na obrazloženu odluku i pravično suđenje… Svi ‘sporni’ svjedoci su u to vrijeme bili pripadnici JNA.

Posebno zanimljivo, Visoki kazneni sud je donio rješenje kojim se Branislavu Đukiću, umirovljenom u činu general-majora (koji je uhićen u Tivtu u Crnoj Gori u ljeto 2015. godine te iduće godine izručen Hrvatskoj), ukida istražni zatvor!

Još jedan uskličnik, makar Đukić ipak neće na slobodu nakon više od 11 godina iza rešetaka bez pravomoćne presude. Jer bivši general koji je s JNA sudjelovao u agresiji na Hrvatsku osuđen je koncem srpnja ove godine (prvi put) na 16 godina zatvora za sasvim drugo kazneno djelo, također ratnog zločina. Splitski Županijski sud tada ga je osudio, kao i još šest optuženika (niti jedan od ostalih nije dostupan hrvatskom pravosuđu) na višegodišnje zatvorske kazne jer su zapovijedali i sudjelovali u granatiranju civilnih, sakralnih i infrastrukturnih objekata u šibenskom zaleđu, napadima pješaštva na civile, mučenjima i zlostavljanjima civila hrvatske nacionalnosti tijekom čega je živote izgubilo 118 osoba. Sve se to odvijalo od kolovoza 1991. do početka kolovoza 1995. godine. Kako je u tom postupku dobio 16 godina zatvora (također nepravomoćno), Đukiću je u tom slučaju obavezan istražni zatvor, makar je ovom najnovijom odlukom Visokog kaznenog suda pušten na slobodu u ovom drugom predmetu.