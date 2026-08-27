General koji je teško porazio Mladića u Dalmaciji: "Bio je običan zločinac, nikakav vojnik"

Ratni put Ratka Mladića, obilježen zločinima za koje je kasnije i optužen, počeo je u ljeto 1991. u dalmatinskom zaleđu. Tada je postavljen za zapovjednika Devetog korpusa Jugoslavenske narodne armije (JNA) s bazom u Kninu.

Na tom su području JNA i srpske paravojne snage napadale hrvatsko stanovništvo na obali i u zaleđu, a počinile su i zločine u Škabrnji, Nadinu, Kijevu, Vrlici i drugim mjestima. Mladićeve snage granatirale su Zadar, Šibenik i Sinj s ciljem izlaska na more, piše Al Jazeera Balkans.

Prvi Mladićev poraz kod Šibenika

General Rahim Ademi, koji je u to vrijeme zapovijedao obranom Šibenika, objasnio je prije par godina kako je Mladićev plan bio presjeći Hrvatsku. Najbliže tom cilju bio je u rujnu 1991. tijekom napada na Šibenik, kada su snage JNA stigle do Šibenskog mosta, ali dalje nisu mogle proći.

"To je bila modernizirana vojska s tenkovima, a mi se tada nismo imali čime braniti. Organizirao sam osvajanje vojarne u Rogoznici, gdje smo se domogli teškog naoružanja i topova. Preko noći smo formirali topničke bitnice i postavili obranu ispred Šibenika. Tako smo obranili grad", kaže Ademi.

Dodaje kako su nakon toga uspjeli deblokirati Šibenik. "To je bio njegov poraz, a ja kao vojnik smatram da je to najveća i prva pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, ostvarena u Šibeniku", ističe Ademi. Prema njegovim riječima, da je Šibenik pao, to bi ugrozilo cijelu Dalmaciju.

Ademi: Nije bio vojnik, napadao je civile

Ademi kaže da se Mladić, dok je on zapovijedao 126. brigadom u Sinju, nikada nije uspio približiti brani Peruća. Do miniranja brane došlo je nakon Ademijevog odlaska. Mladića, kako navodi, nikada nije osobno upoznao. "Hvala Bogu", dodaje i objašnjava da o njemu kao čovjeku i časniku misli sve najgore.

"Mogu reći da on nije bio nikakav vojnik. Svoje vojničke vještine nikada nije pokazao, nego je iskazivao 'hrabrost' isključivo nad nedužnim i nenaoružanim civilima. Što se tiče bitaka, tu je uvijek bio veliki gubitnik. Njegov se karakter najbolje vidi po onome što je napravio u Škabrnji, gdje je ubijao civile, i u Srebrenici. Počinio je više ratnih zločina nad civilima", rekao je Ademi.

"Bio je najodgovorniji zapovjednik i znao je samo udarati po civilima. Kada bi naišao na Hrvatsku vojsku, uvijek se povlačio. Gdje je osjetio da su civili i nenaoružan narod, tamo je slao tenkove i činio zločine, a gdje je naišao na otpor, povlačio se i trpio poraze", zaključuje Ademi, prenosi Index.