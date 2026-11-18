Jedna od najdugovječnijih sportskih tradicija na Hvaru ove će godine doživjeti veliku promjenu. Jubilarni 45. Novogodišnji malonogometni turnir prvi se put neće održati na kultnom igralištu Tenis, koje je desetljećima bilo njegovo prepoznatljivo mjesto okupljanja. No unatoč radovima i organizacijskim izazovima, turnir se nastavlja, i to na novoj lokaciji.

Hvarani će i ove zime uživati u malom nogometu, ali u nešto drukčijem okruženju. Nakon 44 izdanja na istom mjestu, Novogodišnji malonogometni turnir privremeno mijenja lokaciju zbog temeljite rekonstrukcije igrališta Tenis.

Riječ je o prostoru koji je tijekom desetljeća postao mnogo više od sportskog terena. Za brojne generacije Hvarana Tenis je simbol malog nogometa, sportskog nadmetanja i druženja tijekom zimskih mjeseci.

Turnir počinje 5. prosinca

Ovogodišnje, 45. izdanje turnira započinje 5. prosinca, a utakmice će se igrati na terenu s umjetnom travom NK Hvar u Križnoj Luci.

Promjena lokacije organizatorima je donijela brojne izazove, a zbog radova na dosadašnjem igralištu bilo je i neizvjesnosti oko održavanja turnira.

Ipak, odlučeno je da se dugogodišnja tradicija ne smije prekinuti.

Tako će jubilarno izdanje, umjesto na legendarnom Tenisu, okupiti sudionike na novom terenu, čime će biti ispisano novo poglavlje u povijesti ove hvarske sportske manifestacije.

Iako će mnogima nedostajati prepoznatljiva atmosfera starog igrališta, najvažnije je da se turnir nastavlja i da će Hvar i ove zime živjeti u znaku malog nogometa.