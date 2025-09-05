FOTO Generacija "E" OŠ Plokite ponovno se okupila nakon 31 godine

Nakon više od tri desetljeća, u srijedu, 3. rujna, bivši učenici razreda "E" iz generacije 86/87–93/94 Osnovne škole Đordano Borovčić Kurir, danas OŠ Plokite, ponovno su se okupili pred školom zajedno sa svojom razrednicom Mirom Antonijević.

Uz malo inicijative, razred se u svega nekoliko dana organizirao i odlučio rekreirati stare fotografije iz školskih dana. Iako se nisu svi mogli okupiti, okupljanje je bilo emotivan podsjetnik na vrijeme provedeno u školskim klupama.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Pokušali smo ponovno stvoriti stare slike, a sve skupa bilo je tako pozitivno i dragocjeno. Sigurno ćemo se opet sastati i nastaviti njegovanje naših kontakata", rekli su nam slavljenici iz Osnovne škole Đordano Borovčić Kurir, danas OŠ Plokite.

Razred "E" činili su: Ivan Pipunić, Tamara Bezina, Juraj Domić, Petra Medić (danas Biuk), Branko Žurić, Ana Buklijaš, Josip Matas, Dragica Tangar (danas Jerčić), Damira Šarunić (danas Palada), Ante Bakić, Željka Jerkov (danas Zaninović), Ivica Munitić, Tihana Prolić, Marina Mić (danas Sesartić), Josipa Muštra (danas Tomasović), Pavao Akrap, Petar Pivić, Jure Pavić, Petar Civadelić, Vedran Čulić Viskota, Siniša Vuksan, Silvije Domazet, Marina Podrug, Sanja Družijanić, Maja Pavić, Martina Radman (danas Žuanić) i Katarina Vujević (danas Babara).

"Stali su na školske skale, ovjekovječili oproštajni trenutak osmogodišnjeg suživota i krenuli svojim zrelim životima. Razneseni kao lišće na vjetru, ali sjećanja nisu nestala. Kao na kominu koji čeka da se dragi ljudi opet okupe, i oni su se vratili, zagrli, nasmijali i oživjeli sretno vrijeme djetinjstva", naglasili su nam bivši učenici škole na splitskim Plokitama.

Okupljanje je, i nakon 31 godine, dokaz da prava prijateljstva i sjećanja ne blijede, a bivši učenici najavljuju nova druženja i nastavak njegovanja dugogodišnjih veza.