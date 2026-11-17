Što se događa s otpadom koji nastaje u splitskom kanalizacijskom sustavu i gdje on na kraju završava? To pitanje ponovno dolazi u fokus nakon što je gradska komunalna tvrtka Vodovod i kanalizacija Split (VIK) raspisala javnu nabavu usluge odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 240.000 eura bez PDV-a, a usluga bi se trebala pružati tijekom 12 mjeseci.

Natječaj je objavljen 3. studenoga 2026. godine, a ponude zainteresiranih tvrtki zaprimaju se do 24. studenoga u 9 sati. Riječ je o otvorenom postupku javne nabave, koji se vodi pod evidencijskim brojem 2026-U/09. Iako se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda najčešće povezuju s kanalizacijskim cijevima, crpnim stanicama i uređajima za pročišćavanje, sustav zahtijeva i organizirano postupanje s otpadnim materijalima koji nastaju tijekom njegova redovitog rada.

Što se sve mora ukloniti iz kanalizacijskog sustava?

Sustavi javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ne služe samo prikupljanju i transportu otpadne vode. Tijekom rada u njima se izdvajaju različiti materijali koji zahtijevaju prikupljanje, privremeno skladištenje, prijevoz i odgovarajuću obradu ili zbrinjavanje. Među tipičnim primjerima takvog otpada mogu biti materijali zadržani na rešetkama, pijesak i drugi talozi nastali tijekom održavanja i pročišćavanja, ovisno o tehnologiji pojedinog uređaja.

U konkretnom natječaju VIK traži uslugu odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada nastalog redovitom djelatnošću društva. Pritom oznaka neopasnog otpada predstavlja zakonsku klasifikaciju, a ne znači da se takav materijal može odlagati bilo gdje ili bez posebnih pravila. Za njegovo prikupljanje, prijevoz i konačno postupanje moraju se poštovati propisi o gospodarenju otpadom, uključujući odgovarajuću dokumentaciju i predaju ovlaštenim subjektima.

Prema dostupnom sažetku nabave, usluga se odnosi na područje djelovanja Vodovoda i kanalizacije Split u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Međutim, iz osnovnih objavljenih podataka nije moguće precizno utvrditi kolike se godišnje količine otpada očekuju po pojedinim vrstama, što bi bio važan pokazatelj opsega posla i budućih troškova.

Cijena nosi 65 posto bodova, ali važna je i brzina dolaska

Zanimljivi su kriteriji prema kojima će VIK odabrati izvođača. Cijena ponude nosi 65 posto ukupnog broja bodova, no preostalih 35 posto odnosi se na operativne mogućnosti ponuditelja. To pokazuje da naručitelju nije važna samo najniža cijena, nego i sposobnost odabranog izvođača da pravodobno preuzme otpad te osigura odgovarajuću opremu i logistiku.

Tako se vrijeme odaziva na poziv za izvršenje usluge vrednuje s 10 posto bodova, a jednak udio odnosi se na broj raspoloživih autopodizača nosivosti veće od 12 tona. Dodatnih 10 posto bodova donosi broj komunalnih kontejnera zapremine pet ili sedam prostornih metara, dok se preostalih pet posto odnosi na lokaciju glavnog pogona i odlagališta.

Takvi kriteriji upućuju na potrebu za organiziranim i pouzdanim sustavom preuzimanja otpada. Naime, u komunalnoj infrastrukturi posebno je važno pravodobno uklanjati prikupljeni materijal kako se ne bi nepotrebno opterećivao rad postrojenja i drugih dijelova sustava. Raspoloživost odgovarajućih vozila i kontejnera zato predstavlja važan dio organizacije ove usluge.

Gdje otpad završava i koliko ga Split godišnje proizvodi?

Upravo je pitanje konačnog odredišta otpada jedan od zanimljivijih aspekata ove javne nabave. Premda je lokacija glavnog pogona i odlagališta jedan od kriterija za odabir izvođača, iz javno dostupnog sažetka natječaja nije vidljivo na kojim će se točno lokacijama otpad obrađivati ili zbrinjavati. Nije poznato ni koliko je tona takvog otpada VIK odvezao tijekom prethodne godine te koliki je bio stvarni trošak njegovog preuzimanja i zbrinjavanja.

Za potpunu sliku korisno bi bilo usporediti podatke o godišnjim količinama otpada, njegovoj klasifikaciji i lokacijama na koje se predaje. Jednako je važno utvrditi kakav je odnos između troškova prijevoza i samog zbrinjavanja te mijenjaju li se količine otpada zbog proširenja kanalizacijske mreže i promjena u radu sustava pročišćavanja.

Pritom treba istaknuti da ovo nije prva nabava takve vrste. VIK je i tijekom 2025. godine provodio postupak za odvoz i zbrinjavanje neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što potvrđuje da je riječ o redovitoj potrebi povezanoj s funkcioniranjem komunalnog sustava. Nova nabava omogućit će nastavak organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja tog otpada tijekom sljedećeg ugovornog razdoblja.

U pozadini veliki projekt modernizacije pročistača na Stupama

Ova javna nabava dolazi u razdoblju kada se na splitskom području provode velika ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Krajem srpnja ove godine započeli su radovi na dogradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih dijelova projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin.

Vrijednost ugovora za projektiranje i dogradnju uređaja iznosi 99,06 milijuna eura s PDV-om, a nakon dovršetka Stupe bi trebale postati drugi najveći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj. Projektirani kapacitet iznosi 275.000 ekvivalent-stanovnika, a osim samog Splita sustav će obuhvaćati i okolna područja, uključujući Solin, Klis, Podstranu i Dugopolje te istočne splitske predjele poput Žrnovnice, Korešnice, Stobreča i Kamena.

Posebno važna novost bit će uvođenje drugog, biološkog stupnja pročišćavanja otpadnih voda, kao i izgradnja suvremenog sustava obrade i sušenja mulja. Predviđeno je i kogeneracijsko postrojenje koje bi dio električne i toplinske energije proizvodilo korištenjem bioplina nastalog tijekom procesa pročišćavanja.

Modernizacija sustava otvara dodatna pitanja o budućem gospodarenju otpadom, osobito o količinama, vrstama i načinima njegove obrade. Međutim, iz sadašnjeg natječaja ne može se zaključiti da će nova ulaganja automatski povećati troškove odvoza i zbrinjavanja. Za takvu procjenu potrebni su podaci o budućem tehnološkom procesu i predviđenim količinama pojedinih vrsta otpada.

Ponude do 24. studenoga: Konačna cijena tek će biti poznata

Zainteresirane tvrtke ponude mogu dostaviti do utorka, 24. studenoga 2026. godine, u 9 sati, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Nakon završetka postupka i odabira najpovoljnijeg ponuditelja bit će poznato tko će preuzeti uslugu i po kojoj će cijeni.

Važno je naglasiti da 240.000 eura predstavlja procijenjenu vrijednost nabave bez PDV-a, a ne iznos koji je već potrošen ili konačno ugovoren. Stvarna vrijednost ugovora, kao i budući troškovi provedbe, ovisit će o rezultatima natječaja i izvršenim uslugama.

Za širu javnost najzanimljivije ipak ostaje pitanje koliko se otpada godišnje prikupi iz splitskog sustava odvodnje, gdje on na kraju završava i koliko njegovo zbrinjavanje stvarno stoji. Riječ je o važnom dijelu funkcioniranja komunalne infrastrukture koji je uglavnom izvan očiju građana, ali ima izravnu važnost za zaštitu okoliša i siguran rad kanalizacijskog sustava.