Veliki komunalni sustavi poput splitskog Vodovoda i kanalizacije, osim svoje osnovne djelatnosti, moraju voditi računa i o odgovarajućem zbrinjavanju različitih vrsta otpada koji nastaje tijekom njihova poslovanja. Dio takvog otpada zahtijeva poseban način prikupljanja, prijevoza i obrade zbog svojih svojstava. Vodovod i kanalizacija Split pokrenuo je postupak nabave usluge prikupljanja opasnog otpada, čija procijenjena vrijednost iznosi 26.500 eura bez PDV-a. Usluga je predviđena za razdoblje od 12 mjeseci.

Otpad se mora prevesti do ovlaštenih postrojenja

Prema opisu predmeta nabave, budući pružatelj usluge bit će zadužen za preuzimanje otpada nastalog tijekom redovite djelatnosti komunalne tvrtke. Usluga uključuje organizaciju prijevoza, vaganje i druge potrebne postupke povezane s odgovarajućim zbrinjavanjem otpada. Izvođač mora raspolagati potrebnom opremom i ljudstvom te otpad prevesti na lokaciju na kojoj je dopuštena njegova obrada. Rok za dostavu ponuda istječe u ponedjeljak, 30. studenoga, u podne.

Kakve vrste opasnog otpada nastaju u komunalnim sustavima?

U velikim tehničkim i komunalnim sustavima opasni otpad može nastajati tijekom održavanja strojeva, servisiranja opreme, rada radionica i drugih tehnoloških procesa. Ovisno o djelatnosti, takav otpad može uključivati određena otpadna ulja, onečišćenu ambalažu, kemikalije, baterije i druge materijale koji zahtijevaju poseban način postupanja. Međutim, iz dostupnog sažetka natječaja splitskog Vodovoda nije moguće precizno utvrditi koje su sve vrste otpada obuhvaćene ovom nabavom. Za potpuni odgovor potrebno je analizirati troškovnik s pripadajućim klasifikacijskim oznakama i predviđenim količinama.

Zbrinjavanje opasnog otpada ne znači da je pitka voda onečišćena

Važno je istaknuti da postojanje ovakvog postupka javne nabave samo po sebi nije pokazatelj onečišćenja vode za ljudsku potrošnju ili nepravilnosti u poslovanju komunalne tvrtke. Naprotiv, organizirano preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada dio je odgovornog upravljanja velikim tehničkim sustavima. Pravilnim postupanjem s takvim materijalima smanjuje se rizik za okoliš i zdravlje ljudi. Novi natječaj pruža zanimljiv uvid u segment poslovanja splitskog Vodovoda koji je široj javnosti uglavnom nepoznat, iako ima važnu ulogu u zaštiti okoliša.