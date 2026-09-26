Gdje večeras gledati Hrvatsku?

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara novo izdanje Lige nacija. Vatrene od 20:45 sati u Pragu čeka ogled protiv Češke, a dvoboj će biti posebno zanimljiv jer će Slaven Bilić prvi put nakon povratka ponovno voditi Hrvatsku u službenoj utakmici.

Bit će to prvi nastup Hrvatske nakon Svjetskog prvenstva i ispadanja od Portugala u šesnaestini finala, ali i početak novog ciklusa u kojem se Hrvatska nalazi u skupini A3 zajedno s Češkom, Engleskom i Španjolskom.

Gdje gledati Češka - Hrvatska?

Utakmica Češke i Hrvatske počinje večeras u 20:45 sati, a izravan televizijski prijenos osiguran je na Novoj TV. Emisija uoči susreta počinje u 20 sati, dok je prijenos dostupan i putem platforme Nova Play.

Prema službenom popisu UEFA-e, Slaven Bilić za večerašnji susret neće moći računati na Kristijana Jakića, Marina Pongračića i Petra Musu. Njima se pridružio i Martin Baturina, koji je otpao zbog viroze. Baturina je već uoči utakmice imao zdravstvenih problema te nije odradio posljednji trening na travnjaku stadiona u Pragu.

Hrvatsku nakon večerašnjeg gostovanja očekuje vrlo zgusnut raspored. Već 29. rujna Vatreni gostuju kod Španjolske u Sevilli, a potom slijede domaći susreti protiv Engleske i Španjolske.