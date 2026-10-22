Gdje večeras gledati Hajduka i Dinama?

Hrvatski nogometni predstavnici, Dinamo i Hajduk, ovog četvrtka ponovno izlaze na europsku scenu. Nakon prošlotjednih pobjeda nad Anderlechtom i Ajaxom, oba kluba žele nastaviti s dobrim rezultatima i osvojiti nove važne bodove u ligaškoj fazi europskih natjecanja.

Prvi će na teren zagrebački Dinamo, koji od 18:45 sati na Maksimiru dočekuje nizozemski NEC Nijmegen u trećem kolu Europske lige. Televizijski prijenos osiguran je na programu Arena Sport 1. Nekoliko sati kasnije, od 21 sat, splitski Hajduk gostuje kod švicarskog Thuna u drugom kolu Konferencijske lige. Utakmica se igra na Visana stadionu, a prijenos je najavljen na Areni Sport 2.

Dinamo nakon pobjede nad Anderlechtom želi nova tri boda

Zagrebački Dinamo u treće kolo Europske lige ulazi s četiri osvojena boda iz prve dvije utakmice. Modri su europsku sezonu otvorili 16. rujna gostovanjem protiv izraelskog Hapoel Beer Sheve, s kojim su u Bukureštu odigrali bez pogodaka (0:0).

U drugom kolu, odigranom 15. listopada, Dinamo je na Maksimiru svladao belgijski Anderlecht rezultatom 1:0. Junak utakmice bio je Dion Drena Beljo, koji je pogotkom iz kaznenog udarca u šestoj minuti sudačke nadoknade donio svojoj momčadi sva tri boda. Današnji protivnik, NEC Nijmegen, nije najbolje otvorio natjecanje. Nizozemci su u prvom kolu teško poraženi od Juventusa rezultatom 5:0, dok su u drugom odigrali 1:1 protiv Levskog iz Sofije. Dinamo tako pred domaćim navijačima ima priliku upisati drugu uzastopnu europsku pobjedu i dodatno popraviti svoju poziciju na ljestvici Europske lige.

Hajduk nakon velike pobjede nad Ajaxom gostuje kod švicarskog prvaka Posebno zanimljiva večer očekuje i navijače splitskog Hajduka. Bijeli su na otvaranju ligaške faze Konferencijske lige ostvarili veliku pobjedu, svladavši 15. listopada na Poljudu nizozemski Ajax rezultatom 2:1. Hajduk je poveo pogotkom Abdoulieja Sanyanga Bambe u 37. minuti, a gosti su izjednačili preko Davyja Klaassena u 53. minuti. Ipak, samo dvije minute kasnije Marin Šotiček pogodio je za konačnih 2:1 i veliko slavlje splitskih navijača. Momčad trenera Gonzala Garcije tako je osvojila prva tri boda, a večeras će pokušati nastaviti pobjednički niz protiv aktualnog švicarskog prvaka. Thun je u prvom kolu Konferencijske lige poražen na gostovanju kod nizozemskog Twentea rezultatom 1:0. Zanimljivo je da su se Švicarci ove sezone već susreli s hrvatskim predstavnikom. U kvalifikacijama za Ligu prvaka eliminirao ih je upravo zagrebački Dinamo. Hajduk će pritom imati i dodatni izazov jer se utakmica u Švicarskoj igra na umjetnoj travi. Nakon velikog slavlja protiv Ajaxa, Bijeli imaju priliku novim pozitivnim rezultatom napraviti još jedan važan korak prema prolasku u nokaut-fazu Konferencijske lige.