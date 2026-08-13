GDJE SU PARE? Split je u 2025. godini za obrazovanje izdvojio više od 130 milijuna eura

Europski fondovi i u 2025. godini ostali su važan oslonac za razvoj Splita, omogućujući realizaciju brojnih projekata koji izravno utječu na kvalitetu života građana. Kroz ova sredstva financiraju se ulaganja u obrazovanje, promet, energetsku učinkovitost i uređenje javnih prostora.

Na razini Hrvatske, gradovi su u 2025. godini povukli ukupno 297,4 milijuna eura iz EU fondova, što je 44,5% više nego godinu ranije. Split se pritom svrstao među najuspješnije, s udjelom od 2,25% ukupno povučenih sredstava, čime zauzima visoko 5. mjesto među hrvatskim gradovima.

Takav rezultat proizlazi iz niza konkretnih projekata koji se provode u području obrazovanja, prometa, energetske obnove i uređenja javnih prostora, uz potporu različitih europskih programa poput Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ITU mehanizma, INTERREG-a i Europskog socijalnog fonda.

Poseban naglasak na ulaganja u obrazovnu infrastrukturu

Ulaganja u obrazovanje pritom se dodatno izdvajaju kao jedan od glavnih razvojnih prioriteta. Zahvaljujući europskim sredstvima, Split provodi snažan investicijski ciklus usmjeren na proširenje kapaciteta i modernizaciju školstva.

Prema podacima Ministarstva financija, Split je u 2025. godini za obrazovanje izdvojio više od 130 milijuna eura, čime je, izuzme li se Grad Zagreb, predvodnik među hrvatskim gradovima po ukupnim ulaganjima u ovaj sektor.

Najveći dio tih sredstava odnosi se na kapitalne projekte: izgradnju i dogradnju škola, vrtića i sportskih dvorana koji stvaraju preduvjete za jednosmjensku nastavu i podizanje obrazovnog standarda. Takva ulaganja imaju izravan utjecaj na kvalitetu života djece, roditelja i nastavnika, ali i dugoročno određuju razvoj Splita kao urbanog središta.

U tijeku je izgradnja novih dječjih vrtića na Kili i Pujankama, oba kapaciteta za 128 djece, čime se značajno proširuju predškolski kapaciteti u gradu.

Istodobno, u Osnovnoj školi Stobreč provodi se opsežna dogradnja i modernizacija koja uključuje nove učionice, školsku dvoranu, knjižnicu i energetsku obnovu, a završetkom projekta bit će omogućena jednosmjenska nastava.

Nova sportska dvorana gradi se i uz Osnovnu školu Sućidar, dok se u Osnovnoj školi Split 3 provodi energetska obnova s ciljem poboljšanja uvjeta boravka i smanjenja potrošnje energije.

Kapitalni projekti izgradnje dječjih vrtića, škola i sportskih dvorana u koje je uloženo 130 milijuna eura: DV Kila Izgradnjom dječjeg vrtića u gradskom kotaru Mejaši (predio Kila) osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Splitu. Projektom će se izgraditi i opremiti dječji vrtić s 8 dnevnih boravaka (4 za jaslice i 4 za vrtić), što će omogućiti dodatne kapacitete za smještaj 128 djece (48 jasličke i 80 vrtićke dobi). Izgradnja dječjeg vrtića direktno će ublažiti problem nedostatka infrastrukturnih kapaciteta za provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja jer bi se izgradnjom vrtića smanjio broj neupisane djece u dječje vrtiće u gradu Splitu u prosjeku za 24% godišnje, što bi zajedno s gradnjom DV na Pujankama smanjilo broj neupisane djece za gotovo polovicu. Cilj projekta je izgraditi novi matični vrtić s dnevnim boravcima namijenjenima djeci jasličke i vrtićke dobi te ih adekvatno opremiti za 128 djece (48 djece u jasličke i 80 u vrtićke skupine). Ukupna vrijednost projekta: 1.528.966,75 € Dodijeljena bespovratna sredstva: 1.528.966,75 € DV u Žrnovnici (Tratinčica) Rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića u Žrnovnici osigurat će se dodatni kapaciteti dječjeg vrtića čime će se povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u naselju Žrnovnica i ublažiti problem nedostatka infrastrukturnih kapaciteta za provedbu ovih programa. Izgradnjom dvaju novih dnevnih boravaka osigurat će se dodatna mjesta u vrtiću za 12 djece jasličkog i 20 djece vrtićkog uzrasta. Grad Split sustavno radi na jačanju mreže dječjih vrtića pa je za te potrebe izrađeno idejno rješenje kojim se predviđa rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojećeg vrtića u mjesnom odboru Žrnovnica. Postojeći vrtić ima jedan dnevni boravak, a idejnim rješenjem predložena je dogradnja i nadogradnja objekta koji bi u konačnici imao ukupno tri dnevna boravka. Osim dnevnih boravaka, objekt će imati sve prateće i pomoćne prostorije –garderoba, sanitarije, soba za trijažu, prostorije za stručno osoblje, prostor za prijem hrane, kuhinju, lift, stubište, a uredit će se i terasa u dvorištu vrtića. Ukupna vrijednost projekta: 1.438.000,00 € Dodijeljena bespovratna sredstva: 324.906,00 € DV Pujanki i ŠSD OŠ Pujanki U veljači 2024. godine je krenula izgradnja školske sportske dvorane i dječjeg vrtića. Uz Osnovnu školu Pujanki gradi se dvodijelna školska sportska dvorana, kojoj će u prizemlju biti smještene duple svlačionice sa sanitarijama, nastavnički sklop sa kabinetom TZK, ambulantom te dvije nastavničke prostorije. U južnom dijelu bit će smješten prostor sportskih borilišta, s pripadajućim spremištima sprava i opreme te prostorijom režije. Na katu je predviđeno gledalište koje se sastoji od fiksnog dijela s kapacitetom od 92 gledatelja te teleskopskih tribina od 220 gledatelja. Uz gledalište se nalazi dvorana za korektivnu gimnastiku, pripadajuće svlačionice te spremište opreme. Budući Dječji vrtić Pujanke biti će kapaciteta 8 odgojnih skupina, od kojih 4 jasličke skupine i 4 vrtićke skupine. Predviđena je i izgradnja garaže sa 17 mjesta za potrebe vrtića, kao i sve potrebne prostorije, sanitarne jedinice, kuhinja, blagovaonica, uredi, multisenzorna prostorija, spremište i druge pomoćne prostorije. Predviđen je ozelenjeni tepih-krov, a dostupnost krovnog vrta osigurana je vanjskim i unutrašnjim stubištem. Na krovnim poljima predviđeno je uređenje zelenila i terasa za dječju igru. Ukupna vrijednost radova je 11.757.943,30 eura, projekt je sufinancirala Europska unija iz programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2027 u iznosu od 1.452.518,43 eura, a Grad Split će, kako je najavio gradonačelnik, nastaviti i dalje aplicirati na Europska sredstva. ŠSD i nadogradnja OŠ Stobreč Cilj projekta je izgradnja ukupno pet novih učionica, rekonstrukcija dvije učionice, izgradnja nove školske knjižnice i tri kabineta, izgradnja školske kuhinje koja će osigurati pripremu obroka za sve učenike, izgradnja sportske dvorane sa svlačionicama i tuševima, smještene na sjevernoj strani školskog kompleksa, ugradnja novog stubišta i dizala kako bi se omogućio pristup osobama s invaliditetom na sve etaže, potpuna energetska obnova postojećeg dijela škole – nova fasada, spušteni stropovi za instalacije, dodatne evakuacijske komunikacije (unutarnje i vanjske stube) te rekonstrukcija i uređenje tehničkih prostorija: kotlovnice, radionice, spremišta i prostora za domara Ukupna vrijednost projekta se određuje u iznosu 10.874.336,48 eura. Od toga 4.330.985,20 eura čine bespovratna sredstva iz NPOO-a, a Grad Split osigurat će 6.543.351,28 eura. OŠ Ravne njive- Neslanovac U Osnovnoj školi Ravne njive - Neslanovac, u kojoj se nastava odvija u tri smjene zbog nedostatka prostora, ugovorena je rekonstrukcija i dogradnja kojom će se osigurati 14 novih učionica i osam kabineta te modernizirati postojeći prostori. Time će se omogućiti prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne škole te osigurati kvalitetnije i sigurnije okruženje za učenike i nastavnike. Ukupna vrijednost projekta: 6.502.503,31 € Dodijeljena bespovratna sredstva: 5.571.509,11 € OŠ Split 3 Projekt obuhvaća rekonstrukciju dijela postojeće zgrade i dogradnju aneksa u kojem će se nalaziti 10 novih učionica, 4 kabineta, blagovaonica i kuhinja. Time će se poboljšati uvjeti obrazovanja za gotovo 700 učenika te stvoriti preduvjeti za cjelodnevnu školu i učinkovitije korištenje prostora. Ovim ulaganjem Grad Split osigurava dugoročne preduvjete za razvoj obrazovnog sustava i kvalitetnije uvjete školovanja. Ukupna vrijednost projekta: 5.040.107,86 € Dodijeljena bespovratna sredstva: 4.981.011,96 € ŠSD OŠ Sućidar Cilj projekta je izgradnja dvodijelne školske bruto površine 1.593 m², čime se osiguravaju adekvatni uvjeti za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, omogućuje se uvođenje jednosmjenske nastave i poboljšava se kvaliteta obrazovanja, fizičke aktivnosti i općeg standarda učenika i nastavnika. Dvorana će sadržavati svlačionice, sanitarne čvorove, višenamjenski prostor s tribinama, prostore prilagođene osobama s invaliditetom te sportsku opremu. Osim neposrednog utjecaja na kvalitetu nastave, projekt doprinosi stvaranju održivog, zelenijeg i zdravijeg školskog okruženja – uređenjem okoliša, povećanjem zelenih površina i boljom pristupačnošću za osobe s invaliditetom, a energetska učinkovitost i moderna oprema dodatno doprinose održivom razvoju. Ukupna vrijednost investicije je 4.262.083,47 EUR s uključenim PDV-om, od čega bespovratna sredstva čine 3.752.495,85 EUR (89,02 %), a ostatak je osiguran u proračunu Grada Splita. Energetska obnova DV Gariful Priprema projekta izgradnje nove zgrade Centra za autizam Split, priprema projekta nadogradnje OŠ Pujanki, priprema projekata nadogradnje OŠ Mertojak i izgradnje ŠSD OŠ Mertojak, priprema projekta rekonstrukcije DV Rusulica S pomoćnikom mogu bolje VII Projekt „S pomoćnikom mogu bolje VII“ Grada Splita sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Ukupna vrijednost projekta je 9.992.232,00 eura, od čega je 5.379.999,99 eura bespovratnih sredstava. Korisnik je Grad Split, a partneri na projektu su osnovne škole Grada Splita. Cilj projekta „S pomoćnikom mogu bolje VII“ je pružiti potporu za 336 učenika s teškoćama u razvoju u 29 osnovnoškolskih ustanova Grada Splita kako bi se doprinijelo poboljšanju obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u razvoju, njihovoj većoj socijalizaciji, socijalnoj uključenosti i emocionalnom funkcioniranju, što će se postići kroz angažman 272 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika. Projekt posredno utječe na smanjenje dječjeg siromaštva i postizanje prava na obrazovanje pod jednakim uvjetima te je u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava za 2030. i Strategijom o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030. Grad Split osigurava sredstva za sufinanciranje nabave srednjoškolskih udžbenika, te radnih bilježnica i pribora za učenike osnovne škole, stipendira učenike i studente.

Značajna ulaganja u prometnu infrastrukturu

Uz obrazovanje, značajna ulaganja usmjerena su i u prometnu infrastrukturu. Projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava (ITS), vrijedan 12,76 milijuna eura, omogućio je modernizaciju upravljanja prometom, povećanje sigurnosti i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

„Vezano za ulaganja u prometnu infrastrukturu i projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava (ITS), ukupne vrijednosti 12,76 milijuna eura, nadograđen je klasični sustav prometa koji na području grada Splita doprinosi učinkovitijem prometnom sustavu. Kroz stvarno vremensko prikupljanje i obradu podataka te umreženu distribuciju informacija, ITS omogućava smanjenje zagušenja, vremena čekanja, prometnih nesreća, neučinkovitosti prijevoza i ekoloških onečišćenja.

Informacijski ekrani na ulazima u grad i aplikacija omogućavaju pravodobno informiranje o stanju u prometu i najboljim rutama, čime se povećava sigurnost i protočnost prometa. Postojeća prometna infrastruktura u odnosu na rastući broj automobila i pritisak posjetitelja tijekom sezone i dalje predstavlja ključni problem, ali ITS nam je omogućio poboljšanja protočnosti usklađenjem signalnih planova.

Ističemo i da ćemo zahvaljujući prikupljanju podataka moći utemeljeno planirati novu prometnu infrastrukturu“, kazali su nam iz Grada Splita.

Ključni razvojni zahvat u gradu - Žnjanski plato

Među najvećim i najvidljivijim projektima ističe se uređenje Žnjanskog platoa. Riječ je o jednom od ključnih razvojnih zahvata u gradu, kojim su uređene plaže, šetnice, biciklističke staze i zelene površine, uz stvaranje suvremenog i održivog javnog prostora za građane i posjetitelje. Vrijednost projekta prelazi 45 milijuna eura, od čega je 13,9 milijuna eura osigurano iz EU fondova.

„Žnjan je veliki, generacijski projekt urbane regeneracije. Uložena su znatna javna sredstva i znatan trud za izgraditi ga, a jednako velik trud potreban je za njegovo adekvatno održavanje. Žnjanski su plato prepoznali građani svih generacija, na njemu ima sadržaja za svačiji gušt. Uz adekvatno održavanje i brendiranje platoa kao dizajniranog, polivalentnog javnog prostora s raznovrsnim javnim događanjima, u planu je uređenje čitavog obalnog pojasa prema Stobreču. Šetnica Duilovo-Stobreč izgrađena je kroz projekt aglomeracije, a priprema se i program urbanističko-arhitektonskog natječaja za Duilovo“, ističu iz Grada.

Dodaju i kako je posljednjih 8 godina Split zahvaljujući EU sredstvima promijenjen na bolje, kako po pitanju infrastrukture, tako i po pitanju opsega i kvalitete usluga u zajednici.

„Od Tehnološkog parka Split, uređenja Stare gradske vijećnice i Muzeja grada Splita, Botaničkog vrta, Promatračnice, Žnjana, energetskih obnova nekolicine vrtića i škola, solarizacije gradskih zgrada, sustava javnih bicikli, ITS-a, izgradnje dvaju vrtića, dogradnje škola i sportskih dvorana, Četiri palme, Škverske ambulante, javne garaže Ana Roje, pa do nekolicine projekata koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda poput „Zaželi“, produženih boravaka i smjenskog rada u vrtićima, pomoćnika u nastavi, promicanja znanosti u zajednici, vidljivo je da su područja intervencija usmjerena na sve segmente društva“, pohvalili su se iz Banovine.

Otkrivaju nam i da je u pripremi i obnova Doma mladih za koju su rezervirana sredstva ITU mehanizma, a očekivano je i sufinanciranje centara za starije, centra za autizam, park and ride garaže i digitalizaciju usluga Gradske uprave.

Ovime možemo zaključiti da Grad Split tako kontinuirano koristi europska sredstva za realizaciju projekata koji dugoročno unapređuju urbanu infrastrukturu i kvalitetu života, s posebnim naglaskom na održivost, dostupnost i modernizaciju javnih usluga.