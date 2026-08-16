"Gdje su Glavina i Staničić dok turistima gori pod nogama?" Iznajmljivači nakon požara kod Omiša traže odgovore: "Ljudi su ostavljeni sami sebi"

Udruga "Spasimo male obiteljske iznajmljivače" oštro je prozvala Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatsku turističku zajednicu zbog, kako navode, izostanka pravodobne krizne komunikacije tijekom požara na području Omiša. Od ministra Tončija Glavine i direktora HTZ-a Kristjana Staničića traže odgovore o tome tko je tijekom krizne situacije informirao turiste, iznajmljivače i strane goste te zašto, prema njihovim navodima, nije postojao jasno vidljiv i organiziran sustav komunikacije.

Predsjednik udruge Vedran Tomić upozorava da su u trenucima kada su se evakuirali stanovnici i turisti, otkazivale rezervacije i mijenjali planovi putovanja, veliki dio tereta ponovno preuzeli sami domaćini. "Dok u jeku turističke sezone požari ugrožavaju ljude, domove i turističke kapacitete na obali, turisti i domaćini ne smiju biti prepušteni sami sebi. Od ministra turizma i sporta Tončija Glavine i direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića očekujemo konkretne odgovore: gdje je sustav krizne komunikacije prema turistima i iznajmljivačima?", poručuju iz Udruge.

"Omiš je pokazao koliko brzo sigurnosna kriza postaje turistička"

Iz Udruge ističu da su događaji na omiškom području pokazali koliko se brzo sigurnosni incident može pretvoriti u ozbiljan problem za cijelu turističku destinaciju. U trenucima evakuacije, upozoravaju, gosti koji su već boravili na ugroženom području morali su znati gdje mogu dobiti službene informacije, kome se obratiti, što napraviti sa smještajem i rezervacijama te kako nastaviti putovanje ili se sigurno vratiti kući.

Jednako važnim smatraju i informiranje gostiju koji su tek trebali stići u Omiš i okolna mjesta.

"Turističke institucije u takvoj situaciji moraju biti vidljive, dostupne i operativne", poručuju.

Podsjećaju pritom da Ministarstvo turizma i sporta i HTZ godinama upravo sigurnost Hrvatske ističu kao jednu od ključnih prednosti domaćeg turizma. "Zato danas pitamo: gdje je ta koordinacija kada se dogodi stvarna kriza?", stoji u priopćenju.

Iznajmljivači budili goste usred noći i vodili ih na sigurno

Posebno upozoravaju na iskustva malih iznajmljivača s područja Omiša.

Prema informacijama koje su, navodi Udruga, dobili s terena, pojedini domaćini tijekom noći osobno su budili goste, upozoravali ih na opasnost, usmjeravali prema sigurnim lokacijama te pomagali u komunikaciji s nadležnim službama. "U takvoj situaciji lokalni ljudi ne mogu istodobno biti i vatrogasci, i evakuacijski koordinatori, i prevoditelji, i krizni komunikatori turističkog sustava. To nije održiv model kriznog upravljanja turističkom destinacijom", upozoravaju. Iz Udruge tvrde kako su se brojne informacije za strane goste širile putem WhatsAppa, Facebook grupa, susjeda, iznajmljivača i osobnih kontakata. Navode i da su informacije u grupama na poljskom, češkom i njemačkom jeziku dijelili sami građani, mali iznajmljivači i njihovi gosti kako bi, kako kažu, smirili ljude, prikazali stvarno stanje na terenu i spriječili dodatni val otkazivanja rezervacija.

Što je sa SRUUK-om? "Sustav postoji upravo zbog ovakvih situacija"

Udruga je otvorila i pitanje korištenja Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, odnosno SRUUK-a.

Podsjećaju da je riječ o sustavu namijenjenom brzom obavještavanju stanovništva i posjetitelja o kriznim situacijama i mjerama koje trebaju poduzeti te da poruke mogu primati i strani korisnici mobilnih telefona koji se nalaze u roamingu. Prema podacima koje Udruga navodi u priopćenju, sustav vrijedan 8,361 milijuna eura u Hrvatskoj je tijekom 2024. bio aktiviran tri puta, a još dva puta u ožujku 2026. zbog opasnosti od nevremena u nekoliko županija.

"Ni jednom vezano za požare, čak ni kada su naseljena mjesta u opasnosti. Čak ni kada gore kuće", navode iz Udruge. Ističu pritom kako odluka o aktiviranju SRUUK-a nije u nadležnosti Ministarstva turizma ni HTZ-a, nego sustava civilne zaštite. Zbog toga od nadležnih traže odgovor je li tijekom požara na području Omiša uopće razmatrana aktivacija sustava, tko je procjenjivao jesu li ispunjeni uvjeti za slanje upozorenja te, ako poruka nije poslana, zbog čega nije. Pozivaju se i na pravilnik iz 2023. godine koji, kako navode, predviđa rano upozoravanje i u situacijama povezanima sa zaštitom od požara.

"Turistički sustav mora imati vlastiti krizni odgovor"

No SRUUK, naglašavaju, nije jedino pitanje. Iz Udruge smatraju kako turistički sustav mora imati vlastiti jasan mehanizam krizne komunikacije koji bi se aktivirao u trenutku kada neki događaj ozbiljno ugrozi turiste, smještajne kapacitete ili normalno funkcioniranje destinacije.

"Ako ne postoje javno dostupne informacije i upute za krizno područje, a turistima i iznajmljivačima u kriznoj situaciji informacije su dostupne prvenstveno preko WhatsAppa, Facebook grupa, susjeda i osobnih kontakata, onda moramo postaviti pitanje čemu služe institucije kojima su upravo informiranje, promocija i koordinacija turističkog sektora dio posla", poručuju. Posebno prozivaju Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatsku turističku zajednicu, podsjećajući da je ministar turizma ujedno predsjednik HTZ-a, dok je Kristjan Staničić ponovno imenovan direktorom HTZ-a na novi četverogodišnji mandat.

"Tražimo odgovornost u praksi, a ne samo u promotivnim kampanjama i hvalisanju statistikama", navode.

Jedan od najvećih problema nakon požara, upozoravaju mali iznajmljivači, mogu postati otkazivanja rezervacija i moguće financijske posljedice za domaćine. Ako objekt zbog požara, dima, evakuacije ili drugih posljedica više nije moguće koristiti, smatraju da iznajmljivač ne bi smio biti ostavljen sam u komunikaciji s gostima i velikim međunarodnim platformama za rezervaciju. Traže zbog toga koordiniranu reakciju države, HTZ-a, lokalnih turističkih zajednica i rezervacijskih platformi kako bi se gostima omogućilo premještanje u drugi smještaj, a domaćinima otkazivanje rezervacija bez dodatnih penalizacija kada objekt opravdano nije moguće koristiti.

Deset pitanja za Ministarstvo i HTZ

Udruga "Spasimo male obiteljske iznajmljivače" od Ministarstva turizma i sporta i HTZ-a traži konkretne odgovore na niz pitanja. Žele znati koje su aktivnosti poduzete tijekom požara na području Omiša radi informiranja i zaštite turista, gdje su se turisti i domaćini mogli informirati o evakuaciji, sigurnosti i alternativnom smještaju te koji je bio službeni komunikacijski kanal za strane goste i na kojim jezicima.

Pitaju i je li nakon smirivanja situacije koordinirana komunikacija prema stranim medijima te jesu li međunarodne platforme za rezervaciju smještaja bile pravodobno obaviještene o stanju na terenu i eventualnom izuzeću domaćina od penalizacije. Traže odgovor i na pitanje tko je bio zadužen za kriznu komunikaciju prema turistima koji su se već nalazili na ugroženom području, a tko prema onima koji su tek trebali doputovati.

Od nadležnih službi traže i objašnjenje tko je procjenjivao potrebu za aktiviranjem SRUUK-a te jesu li, u slučaju aktivacije, bile pripremljene poruke za strane državljane. Udruga navodi i što su, prema vlastitim riječima, pronašli među javno dostupnim informacijama nakon požara. Navode Facebook objavu ministra Tončija Glavine nakon sastanka Stožera civilne zaštite u petak, 14. kolovoza, zatim priopćenje HTZ-a o smirivanju situacije objavljeno u subotu, 15. kolovoza, u 11:26 sati, poveznicu na isto priopćenje na Facebook stranici Croatia Full of Life te objavu Turističke zajednice Omiša da je situacija pod kontrolom, uz kontakt broj Civilne zaštite. "To je sve", zaključuje Tomić.

"Turisti ne trebaju PR floskule, nego informacije"

Iz Udruge poručuju kako cijela situacija nadilazi politička prepucavanja jer je, tvrde, riječ o povjerenju gostiju u Hrvatsku kao sigurnu turističku destinaciju. "Hrvatska ne može u dobrim vremenima govoriti o rekordnim turističkim rezultatima, sigurnosti i kvaliteti destinacije, a u trenutku kada nastupi kriza prepustiti građane, iznajmljivače i goste da informacije traže jedni od drugih", poručuju.

Posebno prozivaju ministra Glavinu. "Od ministra turizma očekujemo da, uz promotivne turneje i druženje s Johnom Malkovichem u spotovima, preuzme i odgovornost za krizno upravljanje u turističkom sektoru. Od HTZ-a očekujemo da bude prisutan kada je Hrvatskoj najpotrebniji - ne samo kada treba promovirati uspjehe destinacija, nego i kada destinacije treba zaštititi od posljedica krize", navodi se u priopćenju.

Poruku završavaju riječima: "Omiš i njegovi stanovnici ne trebaju političke parole. Turisti ne trebaju PR floskule. Trebaju informacije, koordinaciju i odgovore. A oni koji vode hrvatski turizam dužni su ih dati."