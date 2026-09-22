Gdje se pije najskuplja kava u Hrvatskoj? Espresso ide do 5 eura, evo kakve su cijene u Split

Pet eura za jednu malu šalicu espressa. Upravo toliko treba izdvojiti u poznatom opatijskom Caffè Wagneru, kultnoj kavani na atraktivnoj lokaciji uz more, čije su cijene i ranijih godina izazivale popriličnu pozornost javnosti. Aktualni cjenik pokazuje da espresso u Wagneru stoji 5 eura, mali macchiato 5,50, a veliki macchiato čak 6 eura. Dva velika macchiata i sok od crnog ribiza tako mogu račun podignuti na 17,50 eura.

Caffè Wagner jedna je od najpoznatijih opatijskih kavana. Smještena je uz Lungomare, u sklopu hotela Milenij, a njezina povijest seže još u 1898. godinu. Pogled na Kvarnerski zaljev, povijesni ambijent i jedna od najatraktivnijih terasa u Opatiji očito imaju svoju cijenu.

Wagnerovih pet eura posebno dolazi do izražaja kada se usporedi s cijenama u ostatku Hrvatske. Prema dostupnim podacima indeksa cijena kave, prosječna cijena espressa među obuhvaćenim lokalima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznosi oko 2,78 eura, u Splitsko-dalmatinskoj 2,25 eura, Istarskoj 2,19, a u Primorsko-goranskoj oko 1,96 eura. Tako je espresso od pet eura u Wagneru više je nego dvostruko skuplji od prosjeka koji taj izvor bilježi za Primorsko-goransku županiju.

Visoke cijene, dakako, nisu opatijska posebnost. Dubrovnik tradicionalno pripada samom hrvatskom vrhu kada je riječ o cijenama na najatraktivnijim turističkim lokacijama. Primjerice, u Dubravki 1836 espresso je prema dostupnom cjeniku 3,80 eura, macchiato 4,10, caffe latte 4,80, dok cappuccino doseže 5,20 eura.

Aktualni dubrovački pregled cijena za 2026. godinu navodi da se espresso ili macchiato u gradu uglavnom kreću između dva i 3,50 eura, pri čemu su terase na Stradunu u pravilu na gornjoj granici.

A Split? Kava od pet eura više nije nezamisliva

Posebno je zanimljiva situacija u Splitu gdje je odlazak „na kavu” praktički dio svakodnevnog rituala. Razlike su pritom ogromne i često ovise o samo nekoliko stotina metara.

Na splitskoj Rivi i drugim atraktivnim turističkim lokacijama cijene su znatno više nego u kvartovima. Aktualni turistički vodič za Rivu navodi da se kava na terasi Hotela Adriana kreće oko četiri do pet eura.

I Žnjan je nakon velikog preuređenja dobio novu, skuplju kategoriju ugostiteljskih objekata. Među njima su Taboo i Mistral svrstani u najviši cjenovni razred tamošnjih beach clubova. U raspravama Splićana o ovogodišnjim cijenama na Žnjanu spominjao se i iznos od pet eura za dvostruki espresso.

Da cijela splitska obala ipak nije otišla u tom smjeru pokazuje Basta na Zapadnoj obali, gdje je prema objavljenom cjeniku espresso 2,50 eura, mala kava s mlijekom 2,60, velika tri eura, a cappuccino 3,20 eura. U jednom objektu na Bačvicama, prema aktualnom cjeniku, espresso iznosi 2,20 eura, a mala kava s mlijekom 2,60 eura.

Od 1,50 do gotovo pet eura

Još zanimljivija postaje usporedba kada se maknemo s najatraktivnijih turističkih lokacija.

Splitska Coffee & Co., primjerice, prema trenutačno dostupnom jelovniku espresso naplaćuje 1,50 eura, espresso s mlijekom 1,75, a cappuccino dva eura. To znači da se u Splitu za cijenu jedne kave na nekoj od najskupljih turističkih lokacija mogu popiti dvije, pa čak i tri kave u jeftinijem lokalnom kafiću.

Upravo lokacija očito postaje jedan od ključnih sastojaka računa. Riva, pogled na more, luksuzni hotel ili uređeni beach club cijenu šalice kave mogu podignuti daleko iznad gradskog prosjeka.

Ipak, opatijski Wagner i dalje se posebno ističe. Pet eura za običan espresso cijena je koja je visoka čak i kada je usporedimo s Dubrovnikom i najatraktivnijim splitskim lokacijama. Za dvoje koji sjednu na terasu i naruče po veliki macchiato račun je 12 eura, odnosno, za one koji još uvijek cijene preračunavaju u staru valutu, nešto više od 90 kuna.

Kava s pogledom tako je odavno prestala biti samo kava. Na nekim od najpoznatijih hrvatskih terasa sve se više plaća i - adresa.