Gdje odložiti baterije, stare uređaje ili namještaj?

Nagomilavanje otpada čest je problem u brojnim domovima. Od nekih predmeta građani se teško odvajaju, dok druge jednostavno ne znaju gdje pravilno odložiti kao otpad. Opravdanja za ilegalna odlagališta nema, jer osim besplatnog odvoza glomaznog otpada, Splićanima su na raspolaganju i četiri reciklažna dvorišta za odlaganje čak 49 vrsta otpada.

Građani Splita imaju mogućnost korištenja četiri reciklažna dvorišta, Karepovac, Orišac, Pujanke i Kopilica . Reciklažno dvorište Karepovac nalazi se na adresi Dračevac 122, a za građane je otvoreno od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati. Na adresi Put Orišca 9 smješteno je reciklažno dvorište Orišac, dok se RD Pujanke nalazi na adresi Pujanke 67b. Posljednje otvoreno je RD Kopilica, na adresi Ulica Kopilica 52. Sva tri reciklažna dvorišta Orišac, Pujanke i Kopilica otvorena su od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.

OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE KOPILICANovo reciklažno dvorište za prihvat posebnih vrsta otpada iz kućanstava otvoreno... Posted by Čistoća Split on Friday, May 12, 2023

Na reciklažnim dvorištima može se, između ostalog, razvrstati i odložiti papirnata i kartonska ambalaža, plastična i metalna ambalaža, staklo, otpadni tekstil, jestiva ulja i masti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, otpadni tiskarski toner, otpadne gume i problematični otpad iz kućanstva kao što su deterdženti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti. Svaki od spremnika označen je drugom bojom kako bi razvrstavanje bilo što lakše.

Dozvoljeno je i odlaganje glomaznog otpada u kojeg spada kupaonska oprema kao što su kade, tuš kade, police, ormari, umivaonici, toalet i bide, slavine, crijevo za tuš i slično, dječje igračke i pomagala kao što je auto sjedalica, hodalica, igračke, kolica i sav namještaj odnosno podne obloge, tepih, stolovi, klupe, fotelje, naslonjači, krevet, madrac, podnice, okviri za slike, kuhinjski elementi, sudoper, vrata, vrtni namještaj, bicikl, kavezi za životinje, kišobrani, rolete i tako dalje.

Besplatan odvoz glomaznog otpada

Osim reciklažnih dvorišta, građani mogu jedanput godišnje besplatno naručiti odvoz glomaznog otpada do 4 m³. Prethodno je potrebno javiti se u svoj kotar ili ispuniti zahtjev za odvoz , dogovoriti lokaciju prikupljanja i otpad iznijeti netom prije dogovorenog termina. Čistoća d.o.o. Split u svakom gradskom kotaru ima dva mjesečna termina za besplatan odvoz glomaznog otpada.

Gdje odložiti EE otpad?

Postoji nekoliko mogućnosti gdje i kako odložiti električnu i elektronsku opremu poput kućanskih aparata, satova, računala, pisača, telefona i mobitela, rasvjetnih tijela, glazbenih instrumenata, električnih alata, fotoaparata i kamera. Građanima je, osim reciklažnih dvorišta, na raspolaganju i ovlašteni sakupljač EE otpada putem besplatnog telefona 0800 444 110 ili naloga na eeotpad.com . Nadalje, te se vrste otpada mogu besplatno predati u trgovinu prilikom kupnje novog uređaja, a na raspolaganju je i odvoz preko ovlaštene tvrtke Tehnomobil. Moguće ih je kontaktirati putem e-maila tehnomobil.ee-otpad@a1net.hr ili na brojeve telefona 021 382 011 i 091 3154 000.

Predmete koje više ne koriste, no još uvijek su upotrebljivi te u dobrom stanju, Splićani mogu i pokloniti putem Facebook grupe Pokloni, lako je .

Sve informacije o novom sustavu odvajanja otpada pronađite na web stranici „Odvoji, lako je“ , kao i na Facebook i Instagram profilu Čistoće d.o.o. Split.