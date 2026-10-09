Gdje je Rebić?

Ante Rebić, nekadašnji hrvatski reprezentativac i jedan od junaka Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, već više od tri mjeseca nema klub. Nogometaš koji je 21. rujna proslavio 33. rođendan posljednji je službeni nastup upisao u dresu Hajduka, a nakon isteka ugovora sa splitskim klubom potpuno je nestao s nogometne scene.

Rebić je od 1. srpnja slobodan igrač. Hajduk mu je još prije završetka prošle sezone ponudio nastavak suradnje, ali bivši hrvatski reprezentativac nije prihvatio novi ugovor. Splitski klub 11. lipnja službeno je objavio da se dvije strane razilaze po isteku ugovora.

U svojoj jedinoj sezoni na Poljudu Rebić je odigrao 30 službenih utakmica i postigao sedam pogodaka. Njegove igre bile su dovoljno dobre da ga Hajduk želi zadržati, a završio je i u najboljoj momčadi sezone hrvatskog prvenstva.

Ipak, umjesto nastavka karijere u Splitu ili transfera u neku drugu sredinu, uslijedila su tri mjeseca bez natjecateljskog nogometa, piše Index.

Spominjali su se Frosinone i Salernitana

Nakon što je postalo jasno da napušta Hajduk, Rebićevo ime povezivalo se s povratkom u Italiju, gdje je proveo velik dio svoje klupske karijere.

Početkom lipnja pojavile su se informacije o interesu Frosinonea, koji je tražio iskusne igrače za svoju momčad. Rebić je bio zanimljiva opcija jer mu je istjecao ugovor s Hajdukom, pa zainteresirani klubovi za njegov dolazak ne bi morali plaćati odštetu.

Nedugo zatim pojavila se i Salernitana. Prema tadašnjim medijskim napisima, talijanski klub navodno je bio spreman ponuditi mu ugovor vrijedan oko milijun eura godišnje.

Međutim, nijedan od spominjanih transfera nije realiziran, barem prema javno dostupnim informacijama. Nakon početka srpnja gotovo su potpuno utihnule vijesti o njegovoj budućnosti.

Nije bilo potvrđenih pregovora, najava liječničkih pregleda ni informacija da je blizu potpisa za novi klub.

Zašto je odbio Hajduk?

Zanimljivo je da novac, prema informacijama koje su se pojavile u vrijeme rastanka, nije bio presudan razlog Rebićeva odlaska s Poljuda.

Hajduk mu je navodno ponudio nastavak suradnje uz plaću približno jednaku onoj koju je primao tijekom prethodne sezone, između 400 i 500 tisuća eura godišnje.

Njegova odluka povezivala se prije svega sa sportskom situacijom i pogledom na smjer u kojem se splitska momčad razvija, no sam Rebić nije javno iznio detaljno objašnjenje.

Samo nekoliko tjedana prije odlaska, na dodjeli nagrada najboljim pojedincima hrvatskog prvenstva, nije ostavljao dojam igrača koji je već definitivno odlučio napustiti Hajduk.

Na pitanje o mogućem ostanku u Splitu odgovorio je upućivanjem na predstavnike klupskog vodstva koji su sjedili u publici.

Ipak, dogovor nije postignut, a Rebić je početkom srpnja postao slobodan igrač.

Posljednji put igrao je još u svibnju

Posljednju službenu utakmicu Rebić je odigrao 16. svibnja protiv Lokomotive. Od tada nije nastupio u natjecateljskom susretu.

U međuvremenu su europski klubovi odradili ljetne pripreme, započela su nacionalna prvenstva i završio je ljetni prijelazni rok, ali Rebić nije pronašao novu sredinu.

Kao slobodan igrač i dalje može pregovarati i potpisati ugovor izvan uobičajenih prijelaznih rokova, iako mogućnost registracije i nastupa ovisi o pravilima pojedinog natjecanja.

Nema javno potvrđenih informacija da je odlučio završiti karijeru, kao ni da ga u nastavku igranja sprječava ozbiljna ozljeda.

Jedno od rijetkih njegovih pojavljivanja u javnosti nakon odlaska iz Hajduka zabilježeno je 22. kolovoza, kada je u Splitu fotografiran u društvu Zlatana Ibrahimovića, nekadašnjeg suigrača iz Milana, i hrvatske košarkaške legende Tonija Kukoča.

No ni taj susret nije donio nikakve informacije o njegovoj nogometnoj budućnosti.

Nekada je vrijedio desetke milijuna eura

Rebićeva trenutačna situacija posebno je zanimljiva kada se uzme u obzir njegova karijera.

Prije samo nekoliko godina bio je važan član hrvatske reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji osvojila srebrnu medalju. Njegov pogodak protiv Argentine, nakon velike pogreške argentinskog vratara Willyja Caballera, ostao je jedan od najupečatljivijih trenutaka tog prvenstva.

Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 42 utakmice i postigao tri pogotka.

Najuspješnije razdoblje klupske karijere proveo je u Eintracht Frankfurtu i Milanu. S njemačkim klubom osvojio je DFB-Pokal, dok je s Milanom 2022. godine postao prvak Italije.

U najboljim godinama njegova tržišna vrijednost procjenjivala se na desetke milijuna eura, a slovio je za jednog od najprodornijih hrvatskih napadača.

Nakon odlaska iz Milana njegova je karijera krenula drukčijim smjerom. U Bešiktašu se nije uspio nametnuti, dok je u Lecceu uglavnom imao sporednu ulogu. Dolazak u Hajduk u ljeto 2025. godine trebao mu je omogućiti povratak kontinuitetu nastupa i važnijoj ulozi u momčadi.

U Splitu je pokazao da još može igrati na ozbiljnoj razini, ali se suradnja završila nakon samo jedne sezone.

Hoće li se vratiti na teren?

Što Rebić trenutačno planira i kakve je ponude eventualno dobio, nije poznato. Bez potvrđenih informacija iz njegova okruženja teško je zaključiti zbog čega još nije pronašao klub.

Moguće je da dosadašnje opcije nisu odgovarale njegovim sportskim, financijskim ili privatnim očekivanjima, ali za takav zaključak zasad nema službene potvrde.

Ono što je sigurno jest da vrijeme prolazi. Rebić je nedavno napunio 33 godine, a svaki novi mjesec bez natjecateljskih utakmica dodatno otežava povratak u puni ritam profesionalnog nogometa.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac, osvajač svjetskog srebra i talijanskog prvenstva, tako se našao u neobičnoj situaciji. Još prošle sezone bio je standardan igrač Hajduka, a danas, više od tri mjeseca nakon odlaska s Poljuda, njegova sljedeća destinacija ostaje potpuna nepoznanica.