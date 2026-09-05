Gdje je i što radi Andrej Plenković?

Dok se u središtu Zagreba održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, premijer Andrej Plenković oglasio se na Facebooku fotografijama iz Cernobbija na jezeru Como, gdje sudjeluje na međunarodnom forumu.

Plenković je objavio da je s albanskim premijerom Edijem Ramom i Paolom Gentilonijem razgovarao o budućnosti Sredozemlja, proširenju Europske unije, obrani, migracijama, energetici i demografiji.

No ispod objave vrlo brzo počeli su se nizati komentari građana koji su premijera prozivali upravo zbog toga što se u trenutku velikog prosvjeda nalazi u Italiji, a ne u Zagrebu.

„Trebali ste doći na Jelačićev trg i obratiti se svome narodu“, napisala mu je jedna komentatorica.

„Danas si trebao biti na Trgu, ali za to treba imati muda“, stoji u drugom komentaru.

„Vrati se doma i sredi svoju kuću“

Uslijedio je niz sličnih poruka.

„A tebe nema“, „Vrati se doma i sredi svoju kuću“ te „A ne muči te šta se u Hrvatskoj događa, problema pun kufer, a briga te za svjetske krize“, pisali su građani.

Jedna komentatorica poručila mu je: „Ako ti je bitnije na današnji dan slikati se s Meloni nego biti s građanima Hrvatske na Trgu, onda si promašio cijeli svemir.“

„Nemaš muda stati pred narod!?“, napisala je druga.

Pitali ga i o otpadu

Dio komentara odnosio se izravno na problem otpada zbog kojeg je prosvjed i organiziran.

„Jel ima što o talijanskom smeću koji su dovukli u Pazin? Pitajte kad ste već tamo“, napisala je jedna osoba.

„Nadam se da ste vratili 1600 šlepera opasnog otpada“, poručio mu je drugi komentator.

„Peta točka – opasni i otrovni otpad. To je netema?“, glasio je još jedan komentar.

Među porukama ispod premijerove objave nizale su se i „Pozdrav od građana Like i cijele Hrvatske“, „Šefe, skrij se“ te „Mantraj, mantraj Andreju... ovo se ne događa, ovo se ne događa...“.

Ranije najavio da neće doći

Plenkovićev odlazak u Italiju nije bio nenajavljen. Premijer je još početkom tjedna rekao da neće sudjelovati na prosvjedu jer će u subotu biti u Italiji.

Na pitanje hoće li prosvjed biti poruka Vladi, tada je poručio da se Vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem.

Plenković danas sudjeluje na 52. izdanju Cernobbio Foruma, međunarodnom skupu političkih i gospodarskih čelnika te predstavnika međunarodnih institucija i stručne javnosti.