Gdje gledati utakmicu Hajduk-Žilina?

Hajduk u četvrtak od 20:30 gostuje kod Žiline u uzvratnoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku putuju s lijepom zalihom nakon 2:0 pobjede na Poljudu te će pokušati potvrditi plasman u sljedeću rundu natjecanja.

Susret će se igrati na Stadionu pod Dubňom u Žilini, koji može primiti nešto više od 11 tisuća gledatelja. Za navijače Hajduka osiguran je značajan kontingent od 1460 ulaznica, pa se očekuje i dobra podrška s tribina.

Svi oni koji neće biti među putnicima u Slovačku utakmicu će moći pratiti putem televizijskog prijenosa, no izbor je i ovoga puta ograničen.

Kao i na prvoj utakmici odigranoj na Poljudu, prijenos će biti dostupan isključivo na platformi Hajduk Digital. Dvoboj neće biti u programu nacionalnih ili komercijalnih televizijskih kuća koje su prethodnih sezona prenosile europske nastupe splitskog kluba.