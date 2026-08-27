Gdje gledati Hajduk? Bijeli večeras u Poljskoj igraju utakmicu sezone

Pred Hajdukom i Rijekom večeras su utakmice koje bi mogle odrediti njihovu europsku sezonu. Oba hrvatska predstavnika igraju uzvratne susrete play-offa Konferencijske lige, a pobjednike dvoboja čeka plasman u ligašku fazu europskog natjecanja. Prvi će na teren Hajduk. Bijeli od 19 sati gostuju kod Rakówa u Częstochowi, dok će Rijeka od 20:45 sati na Rujevici ugostiti danski Midtjylland.

Hajduk u Poljskoj sve kreće ispočetka

Hajduk u Poljsku stiže nakon 2:2 na Poljudu, pa je računica potpuno jasna – momčad Gonzala Garcije pobjedom prolazi u ligašku fazu Konferencijske lige, dok bi novi remi odveo utakmicu u produžetke.

U prvom susretu Hajduk je dva puta vodio. Michele Šego pogodio je za 1:0, Raków je izjednačio preko Mahira Emrelija, a Dalisson je početkom drugog dijela ponovno doveo Bijele u prednost. Veliki problem stigao je u 55. minuti kada je Adrion Pajaziti dobio izravni crveni karton, a Poljaci su brojčanu prednost iskoristili tek duboko u sudačkoj nadoknadi i pogodili za konačnih 2:2. Hajduk je u međuvremenu na Poljudu odigrao možda i najbolju utakmicu dosadašnjeg dijela prvenstva. Osijek je svladan s uvjerljivih 4:0, čime su Bijeli dobili veliki zalet pred put u Poljsku. Raków je, s druge strane, odgodio svoju prvenstvenu utakmicu kako bi se potpuno posvetio europskom uzvratu.

Garcia: "Onaj tko pobijedi prolazi"

U Hajduku pred utakmicu nema skrivanja iza kalkulacija. "Jedna je utakmica. Onaj tko pobijedi prolazi", poručio je trener Gonzalo Garcia uoči susreta, najavivši veliku borbu u Poljskoj. Optimističan je i Michele Šego, najbolji Hajdukov strijelac u aktualnoj europskoj sezoni. "Dobro smo pripremljeni. Idemo po pobjedu", poručio je Šego.

Gdje gledati Hajduk?

Utakmica Raków – Hajduk počinje večeras, u četvrtak 27. kolovoza, u 19 sati, a izravan televizijski prijenos može se pratiti na Hajduk Digital TV-u (HDTV). Termin utakmice potvrđuju Hajduk i UEFA, dok je prijenos najavljen na klupskom kanalu HDTV. Dakle, za navijače Bijelih nema dvojbe – od 19 sati sve oči bit će uprte prema Częstochowi. Nakon 2:2 u Splitu, Hajduk je udaljen jednu pobjedu od europske jeseni.

Samo sat i 45 minuta nakon početka Hajdukove utakmice kreće i velika riječka europska bitka. Rijeka od 20:45 sati dočekuje Midtjylland, ali momčad Matjaža Keka nalazi se u znatno težoj situaciji. Danska momčad u prvom je susretu u Herningu slavila 2:0, pa Riječanima za produžetke treba pobjeda od dva pogotka razlike, dok bi pobjeda s tri ili više golova razlike značila izravan prolazak.

Rujevica bi trebala biti veliki adut hrvatskog prvaka. Stadion je rasprodan, a Rijeka će pred svojim navijačima pokušati napraviti veliki europski preokret protiv vrlo kvalitetnog danskog sastava.

Rijeka – Midtjylland igra se od 20:45 sati, a izravan prijenos je na MAXSportu 1.