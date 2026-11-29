Posljednja nedjelja u studenome, 29. studenoga 2026. godine, donosi različite rasporede rada trgovina i trgovačkih centara diljem Dalmacije. Dok će pojedine poslovnice raditi sve do večernjih sati, druge će tijekom cijelog dana biti zatvorene.
Za sve one koji nisu stigli obaviti kupovinu tijekom subote ili planiraju nedjeljnu spizu, donosimo pregled dostupnih informacija o radnom vremenu trgovina u Splitu i drugim dalmatinskim gradovima.
Trebaju li trgovine i trgovački centri raditi nedjeljom?
Koji trgovački centri danas rade u Splitu?
- City Center one Split – otvoren od 9 do 21 sat
- Joker – prema dostupnom rasporedu otvoren od 9 do 21 sat
- Mall of Split – zatvoren
Iz Mall of Splita najavili su da su sve nedjelje u studenome neradne, dok će u prosincu trgovine ponovno otvoriti vrata 13. i 20. prosinca.
Konzum – otvoreno osam poslovnica u Splitu
Dio Konzumovih trgovina danas će biti otvoren, uglavnom tijekom jutarnjih sati.
Od 7 do 12 sati:
- Borisa Papandopula 13
- Hercegovačka 78
- Kijevska 7
- Kukuljevićeva 16
Od 8 do 13 sati:
- Alojza Stepinca 41
- Table 33
- Trondheimska 4
Od 8 do 14 sati:
- Super Konzum, Put Stinica 1
Lidl
Prema dostupnim podacima, danas će od 8 do 21 sat raditi sljedeće splitske poslovnice Lidla:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Za preostale poslovnice potrebno je dodatno provjeriti radno vrijeme.
Ribola
Građanima će na raspolaganju biti i nekoliko Ribolinih trgovina u Splitu, od kojih će neke raditi sve do 21 sat.
Od 7 do 20 sati:
- Ante Starčevića 26
- Jeretova 12
Od 7 do 21 sat:
- Gat svetog Duje
- Gospe od Karmela 22
- Mažuranićevo šetalište 49-51
- Mostarska 34
- V. Krstulovića
Studenac
Otvorene su poslovnice na sljedećim adresama:
- Tučepska ulica 2
- Put svetog Lovre 6, Stobreč
Kaufland, Eurospin i Plodine
Splitske poslovnice Kauflanda i Eurospina danas su zatvorene. Na dostupnom popisu otvorenih poslovnica Plodina nema onih na području Splita.
Tommy, Spar i Interspar
Za pojedine poslovnice ovih trgovačkih lanaca nema pouzdano potvrđenog rasporeda rada za današnju nedjelju, stoga se kupcima preporučuje provjera službenih stranica prije odlaska u kupovinu.
Gdje danas u kupovinu u ostatku Dalmacije?
Otvorenih trgovina ima i u drugim dalmatinskim gradovima i mjestima.
Solin
- Ribola, Kralja Zvonimira 103 – od 7 do 21 sat
Kaštela
- Ribola, Cesta dr. Franje Tuđmana 242 – od 7 do 21 sat
- Ribola, Cesta dr. Franje Tuđmana 7 – od 8 do 20 sati
- Emmezeta, Kaštel Sućurac – od 10 do 20 sati
- dm, Franje Tuđmana 7 – od 10 do 20 sati
Sinj
- Plodine, Put Piketa 8 – od 7 do 22 sata
- Ribola, Domovinskog rata 51 – od 7 do 21 sat
- dm, Put Piketa 8 – od 9 do 14 sati
Trogir
- Studenac, Andrije Hebranga 27
- Studenac, Svetog Lazara 1
Omiš i Dugi Rat
- Studenac, Poljička cesta 83
- Studenac, Lokva Rogoznica, D8 29
- Studenac, Jadranska ulica 14, Dugi Rat
Makarska
- SPOT Mall – prema dostupnom rasporedu od 9 do 21 sat
- Ribola, Velikobrdski put 30 – od 7 do 21 sat
Šibenik
- Trgovački centar Dalmare – od 9 do 21 sat
- Konzum, Obala Jerka Šižgorića 1 – od 7 do 13 sati
- Konzum, Svilajska 20 – od 7 do 20 sati
- Super Konzum, Velimira Škorpika 23 – od 8 do 20 sati
Zadar
- Konzum, Put Pudarice 34 – od 7 do 20 sati
- Lidl, Put Murvice 18 – od 8 do 21 sat
- Ribola, Vukovarska 6A – od 7 do 21 sat
- Emmezeta – od 10 do 20 sati
Trgovački centri Supernova Zadar i City Galleria danas su zatvoreni.
Dubrovnik
Otvorene su Studenčeve poslovnice na adresama Mohovo 17, Mata Vodopića 5 i Od izvora 74 u Mokošici.
Metković
- Konzum, Splitska 1 – od 8 do 13 sati.
Prije odlaska provjerite radno vrijeme
Podsjetimo, prema Zakonu o trgovini, trgovci mogu samostalno odabrati 16 radnih nedjelja tijekom kalendarske godine, zbog čega se radno vrijeme razlikuje ne samo među trgovačkim lancima nego i među poslovnicama istog lanca.
Građanima se savjetuje da prije odlaska u kupovinu dodatno provjere radno vrijeme željene poslovnice. Pojedine trgovine, kina, pekarnice i ugostiteljski objekti mogu imati zaseban raspored rada.