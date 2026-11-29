Posljednja nedjelja u studenome, 29. studenoga 2026. godine, donosi različite rasporede rada trgovina i trgovačkih centara diljem Dalmacije. Dok će pojedine poslovnice raditi sve do večernjih sati, druge će tijekom cijelog dana biti zatvorene.

Za sve one koji nisu stigli obaviti kupovinu tijekom subote ili planiraju nedjeljnu spizu, donosimo pregled dostupnih informacija o radnom vremenu trgovina u Splitu i drugim dalmatinskim gradovima.

Trebaju li trgovine i trgovački centri raditi nedjeljom? 👍 Da, kupci trebaju imati mogućnost izbora. ❤️ Ne, nedjelja treba biti dan za odmor i obitelj. 😮 Samo tijekom blagdana i turističke sezone. 😢 Svejedno mi je, kupovinu mogu obaviti drugim danima. Glasaj

Koji trgovački centri danas rade u Splitu?

City Center one Split – otvoren od 9 do 21 sat

– otvoren od 9 do 21 sat Joker – prema dostupnom rasporedu otvoren od 9 do 21 sat

– prema dostupnom rasporedu otvoren od 9 do 21 sat Mall of Split – zatvoren

Iz Mall of Splita najavili su da su sve nedjelje u studenome neradne, dok će u prosincu trgovine ponovno otvoriti vrata 13. i 20. prosinca.

Konzum – otvoreno osam poslovnica u Splitu

Dio Konzumovih trgovina danas će biti otvoren, uglavnom tijekom jutarnjih sati.

Od 7 do 12 sati:

Borisa Papandopula 13

Hercegovačka 78

Kijevska 7

Kukuljevićeva 16

Od 8 do 13 sati:

Alojza Stepinca 41

Table 33

Trondheimska 4

Od 8 do 14 sati:

- Super Konzum, Put Stinica 1

Lidl

Prema dostupnim podacima, danas će od 8 do 21 sat raditi sljedeće splitske poslovnice Lidla:

Nikole Tesle 16 A

Poljička cesta 37

Za preostale poslovnice potrebno je dodatno provjeriti radno vrijeme.

Ribola

Građanima će na raspolaganju biti i nekoliko Ribolinih trgovina u Splitu, od kojih će neke raditi sve do 21 sat.

Od 7 do 20 sati:

Ante Starčevića 26

Jeretova 12

Od 7 do 21 sat:

Gat svetog Duje

Gospe od Karmela 22

Mažuranićevo šetalište 49-51

Mostarska 34

V. Krstulovića

Studenac

Otvorene su poslovnice na sljedećim adresama:

Tučepska ulica 2

Put svetog Lovre 6, Stobreč

Kaufland, Eurospin i Plodine

Splitske poslovnice Kauflanda i Eurospina danas su zatvorene. Na dostupnom popisu otvorenih poslovnica Plodina nema onih na području Splita.

Tommy, Spar i Interspar

Za pojedine poslovnice ovih trgovačkih lanaca nema pouzdano potvrđenog rasporeda rada za današnju nedjelju, stoga se kupcima preporučuje provjera službenih stranica prije odlaska u kupovinu.

Gdje danas u kupovinu u ostatku Dalmacije?

Otvorenih trgovina ima i u drugim dalmatinskim gradovima i mjestima.

Solin

- Ribola, Kralja Zvonimira 103 – od 7 do 21 sat

Kaštela

Ribola, Cesta dr. Franje Tuđmana 242 – od 7 do 21 sat

Ribola, Cesta dr. Franje Tuđmana 7 – od 8 do 20 sati

Emmezeta, Kaštel Sućurac – od 10 do 20 sati

dm, Franje Tuđmana 7 – od 10 do 20 sati

Sinj

Plodine, Put Piketa 8 – od 7 do 22 sata

Ribola, Domovinskog rata 51 – od 7 do 21 sat

dm, Put Piketa 8 – od 9 do 14 sati

Trogir

Studenac, Andrije Hebranga 27

Studenac, Svetog Lazara 1

Omiš i Dugi Rat

Studenac, Poljička cesta 83

Studenac, Lokva Rogoznica, D8 29

Studenac, Jadranska ulica 14, Dugi Rat

Makarska

SPOT Mall – prema dostupnom rasporedu od 9 do 21 sat

Ribola, Velikobrdski put 30 – od 7 do 21 sat

Šibenik

Trgovački centar Dalmare – od 9 do 21 sat

Konzum, Obala Jerka Šižgorića 1 – od 7 do 13 sati

Konzum, Svilajska 20 – od 7 do 20 sati

Super Konzum, Velimira Škorpika 23 – od 8 do 20 sati

Zadar

Konzum, Put Pudarice 34 – od 7 do 20 sati

Lidl, Put Murvice 18 – od 8 do 21 sat

Ribola, Vukovarska 6A – od 7 do 21 sat

Emmezeta – od 10 do 20 sati

Trgovački centri Supernova Zadar i City Galleria danas su zatvoreni.

Dubrovnik

Otvorene su Studenčeve poslovnice na adresama Mohovo 17, Mata Vodopića 5 i Od izvora 74 u Mokošici.

Metković

- Konzum, Splitska 1 – od 8 do 13 sati.

Prije odlaska provjerite radno vrijeme

Podsjetimo, prema Zakonu o trgovini, trgovci mogu samostalno odabrati 16 radnih nedjelja tijekom kalendarske godine, zbog čega se radno vrijeme razlikuje ne samo među trgovačkim lancima nego i među poslovnicama istog lanca.

Građanima se savjetuje da prije odlaska u kupovinu dodatno provjere radno vrijeme željene poslovnice. Pojedine trgovine, kina, pekarnice i ugostiteljski objekti mogu imati zaseban raspored rada.