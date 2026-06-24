Gazzetta dello Sport: Hrvatskoj je alarmantna situacija još od Eura. Na ovom SP-u se nastavlja

Hrvatska je teškom mukom pobijedila Panamu 1:0 golom Ante Budimira i tako se oporavila od poraza protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Iako je igra Dalićeve momčadi bila daleko od uvjerljive, pobjeda je osigurala tri boda i dala povod za slavlje velikog jubileja Luke Modrića, koji je upisao 200. nastup za reprezentaciju, piše Gazzetta dello Sport.

Blijedo prvo poluvrijeme

Hrvatska je odigrala vrlo skromno, a do pobjede ju je doveo jedan pogodak Ante Budimira, nekadašnjeg napadača Crotonea i Sampdorije, koji je u drugom poluvremenu slomio otpor borbene Paname. Srednjoamerička momčad ostala je u igri do samog kraja, no nedostajalo joj je kvalitete u završnici. Ipak, činjenica da je vratar Dominik Livaković bio najbolji igrač na terenu jasan je znak da u igri Hrvatske mnogo toga ne štima.

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Znakovi za uzbunu viđeni na otvaranju protiv Engleske, ali i tijekom Eura 2024., ponovno su bili vidljivi. Hrvatska je i dalje razapeta između stare garde i nužne smjene generacija. Za prolazak skupine bit će joj dovoljan i bod protiv Gane, a možda i minimalan poraz za plasman u doigravanje, no s ovakvom igrom teško može daleko dogurati.

Panama se, s druge strane, oprašta od natjecanja s velikim žaljenjem jer ni u jednoj od dvije utakmice nije zaslužila poraz, no na kraju se pamti samo rezultat - dvaput po 1:0. Početak susreta nije nudio takav rasplet. Panama je u prvo poluvrijeme ušla s nevjerojatnom hrabrošću i agresivnošću, pritišćući visoko po terenu, dok se Hrvatska mučila u sporom ritmu.

Luka Modrić, u svojoj jubilarnoj utakmici, nije pronalazio rješenja, a Ivan Perišić je bio neučinkovit na krilu, dopuštajući dvojcu Murillo-Martinez da konstantno pritišću Joška Gvardiola. Samo su Livaković i greda spasili Hrvatsku nakon udarca glavom Rodrigueza, iako je lopta prethodno izašla izvan igre.

Dojam je bio da su Vatreni na odmor otišli bez primljenog gola isključivo zahvaljujući tehničkim nedostacima i nepreciznosti protivnika. Zlatko Dalić je s klupe promatrao kako njegova formacija 4-2-3-1, uz iznimku nekoliko prodora Martina Baturine, uopće ne funkcionira.

Dalićeve izmjene donijele preokret

Bilo je jasno da u drugom poluvremenu Hrvatska mora pokazati drugo lice. Dalić je reagirao dvostrukom izmjenom na poluvremenu: uveo je napadače Antu Budimira i Andreja Kramarića umjesto nevidljivog Petra Muse i indisponiranog Gvardiola. Perišić se vratio na poziciju lijevog beka, a Baturina je prešao na lijevo krilo u klasičnoj formaciji 4-4-2.

Promjene su se odmah isplatile. U 54. minuti, nakon oštrog ubačaja Josipa Stanišića s desne strane, upravo je Budimir vratio osmijeh na lica hrvatskih navijača i praktički iz prve prave prilike donio vodstvo. Napadač Osasune, koji je ove sezone postigao 19 golova u Španjolskoj, time se nametnuo kao kandidat za početnu postavu u odlučujućoj utakmici protiv Gane.

Panama pritiskala, Livaković spašavao

Nakon primljenog gola Panama se nije predala. Ubrzo nakon vodstva Hrvatske, veliku priliku za povećanje rezultata propustio je Marco Pašalić, koji je nakon sjajnog proigravanja Modrića izašao sam pred vratara Mosqueru, ali je panamski čuvar mreže obranio njegov udarac.

Panama je potom pokušala uzvratiti, no ponovno je naišla na raspoloženog Livakovića, koji je sjajnim intervencijama zaustavio udarce Murilla i Harveya. Izbornik Paname Christiansen pokušao je sve kako bi došao do izjednačenja, uvevši dodatne napadače, no njegovi igrači nisu uspjeli pronaći put do mreže. Unatoč povicima s tribina "si se puede", njihovi pokušaji ostali su nekonkretni, prenosi Index.

U 81. minuti iz igre je izašao kapetan Luka Modrić, ispraćen ovacijama cijelog stadiona u Torontu uz skandiranje "Luka, Luka", a zamijenio ga je Mario Pašalić. Do kraja susreta Panama je imala još jednu dobru priliku iz slobodnog udarca, no Murillov udarac otišao je visoko preko gola, čime su ugašene i posljednje nade za izjednačenje.