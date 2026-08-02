Gazde i Johnny Gitara raspjevali Podstranu, a Žorž Obilinović bio spreman na "barem 80 posto"!

Ljetna noć, miris mora, dim s gradela i pisma koja dira u dušu – nema toga mista na svitu koji može nadmašiti pravu dalmatinsku ribarsku večer. Vrhunac tjedna dogodio se sinoć u rekreacijskoj zoni Mutogras, gdje se u organizaciji Sportsko-ribolovnog kluba „Porat“, a pod pokroviteljstvom Općine Podstrana i Turističke zajednice, održala još jedna tradicionalna fešta za pamćenje.

Slilo se u Mutogras "puno svita". Došli su Podstranjci, susjedi iz Jesenica, Splićani, ali i brojni furešti koji su jedva dočekali osjetiti onaj pravi, autohtoni mediteranski štimung. Uz žmul dobrog vina tražila se porcija više morskih delicija, a nepca su punili mirisi pečenih srdela, skuša i, naravno, krunskog dragulja večeri — poznatog crnog rižota.

Od šlagera do slavonske pisme!

Za pravu temperaturu na pozornici pobrinuo se popularni Johnny Gitara, koji je svojim uspješnicama i dobro poznatim glasom zagrijao publiku. Nakon njega mikrofona su se uhvatile legendarne Gazde iz Slavonije i pokazale kako tamburica i mediteranska noć savršeno idu ruku pod ruku.

Cijeli je program s bine, uz pregršt prepoznatljive dalmatinske zezancije i humora, vodio Vedran Oćašić s HRT Radija Splita.

Nakon glazbenog dijela napetost je dosegnula vrhunac tijekom tradicionalne tombole, na kojoj su se dijelile delicije našeg kraja. Treća nagrada bio je domaći sir, druga soparnik, a prva dalmatinski pršut.

A kad je službeni dio utihnuo i posjetitelji se zasladili uštipcima, nastupio je onaj dio večeri – teški after ribarski party. Johnny Gitara dohvatio se gitare i spontano započeo dalmatinski melos. Za njim su u glas zapjevali i najveći ljubitelji pisme, a među njima smo "ubrali" i neumornog Žorža Obilinovića, spremnog i raspoloženog, kako rekoše u šali, na "barem 80 posto"!

Profesor Bagatin: "Od poljoprivrednog kraja postali smo turistički biser"

U gužvi i šušuru popričali smo s profesorom Bagatinom, predsjednikom SRK „Porat“, čovjekom koji godinama drži konce ove manifestacije.

„Sve je započelo srdelama i skušama s gradela, ali naš crni rižot je ono po čemu nas svi znaju i zbog čega se vraćaju. Ovdje imamo svita od Lava do Bajnica, Splićane, ali i hrpu furešta koji ostaju iznenađeni kako se to kod nas dobro organizira. Pleše se i iza ponoći!“ — ispričao nam je Bagatin.

Dotaknuo se i velikog preobražaja Podstrane kroz posljednja tri desetljeća:

Demografski bum: Od nekadašnjih 1.200 stanovnika, Podstrana danas broji oko 14.000 ljudi (bez turista!).

Razvoj infrastrukture: Nekada poljoprivredni kraj postao je vodeća turistička destinacija s više od 670.000 noćenja prošle godine.

Šetnica i biciklističke staze: Nova staza povezuje općinu od Čaklje pa sve do Splita, čime se snažno potiče cikloturizam.

Naravno, dotaknuli smo se i bolne točke — prometnih gužvi. Profesor ističe kako se svi nadaju skorom početku radova na dugoočekivanoj obilaznici koja bi trebala spasiti mještane od ljetnih prometnih čepova prema Splitu.

Mudrost starog meštra od kužine: Toni Bašković

Srce svake ribarske večeri su oni iza teća i gradela. Glavnu riječ oko crnog rižota vodio je Toni Bašković, Bračanin sa splitskom adresom i kuhar s 38 godina staža u kužini te sedam godina navigacije na brodu.

Ovaj vitalni 79-godišnjak otkrio nam je u čemu je tajna dobrog rižota:

„Nema tu velike filozofije! Najvažnije su dobre sirovine — a naša je sipa iz mora, iz Jadrana kod Žrnovnice, nije iz rike“, našalio se.

„Prije se u kužini jelo ustima, a danas se jede očima. Mladi danas brzo uđu u posao radi novca jer su kuhari i konobari jako traženi, ali iskustvo se stječe polako, na ognju i među padelama.“

Iako je u mirovini već 20 godina, šef Toni i dalje neumorno kuha za ribarske večeri, a gosti iz okolnih mjesta, pa čak i s Čiova, dolaze svake godine namjenski samo da bi probali njegov specijalitet.

Na pitanje kako će proslaviti svoj okrugli 80. rođendan iduće godine, uz zagonetan osmijeh samo je poručio:

„To je tajna, ali radit će se ovdje u Podstrani, di sam već 28 godina!“

Bilo je lipo, ponovilo se!

Gase se polako svjetla u Mutograsu, miris gradela polako nosi noćni vjetar prema moru, a u ušima još odzvanja pisma. Podstrana je još jednom dokazala da spaja tradiciju, zajedništvo i pravu dalmatinsku dušu.

Do iduće godine i novih morskih delicija – zdravi i veseli bili... Živili!