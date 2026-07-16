Gay turisti stigli u Split: Luksuzni kruzer uplovio, danas ih čeka zabava po gradu

U splitsku luku danas je uplovio luksuzni kruzer Scarlet Lady, koji je dio posebnog mediteranskog krstarenja. Brod je u Split stigao u 9:40 sati, a prema rasporedu bi iz luke trebao isploviti u 18:00 sati.
Riječ je o brodu kompanije Virgin Voyages koji plovi u sklopu posebnog aranžmana za odrasle putnike, a na ovom putovanju okuplja velik broj gostiju.
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Kruzer je prethodno izazvao pozornost javnosti nakon što je bilo govora o promjenama itinerara zbog odbijenih uplovljavanja u pojedine luke.
Dolazak kruzera još je jedan u nizu velikih dolazaka u splitsku luku tijekom ovogodišnje turističke sezone. Prema dostupnim podacima o rasporedu uplovljavanja, Split je tijekom srpnja domaćin brojnim kruzerima različitih kompanija.
Putnici sa Scarlet Lady tijekom boravka u Splitu imaju priliku obići grad, povijesnu jezgru i okolne atrakcije prije večerašnjeg nastavka putovanja.