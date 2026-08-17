Gattusu novi težak udarac: Drugoligaš izbacio Lazio iz Kupa

Gennaro Gattuso preuzeo je odgovornost nakon što je Lazio doživio težak udarac na početku sezone. Rimska momčad na svom je Olimpicu izgubila 2:0 od drugoligaša Mantove i već u prvom kolu završila nastup u talijanskom Kupu.

Novi je to neuspjeh za bivšeg trenera Hajduka. Gattuso je splitski klub napustio nakon sezone 2024./25., a potom je preuzeo reprezentaciju Italije. S Talijanima nije uspio izravno izboriti Svjetsko prvenstvo, dok ga je u dodatnim kvalifikacijama izbacila Bosna i Hercegovina. Nakon toga preuzeo je Lazio, a prvi veliki udarac stigao je već protiv drugoligaša.

Mantova šokirala Lazio na Olimpicu

Lazio je bolje otvorio utakmicu i preko Mattea Cancellierija i Boulayea Die imao nekoliko prilika za vodstvo, ali ih nije iskoristio. Kazna je stigla u 75. minuti kada je Francesco Ruocco doveo Mantovu u vodstvo.

Domaćini su u završnici krenuli po izjednačenje, no umjesto povratka doživjeli su još jedan udarac. Ismael Cajazzo u sudačkoj je nadoknadi završio protunapad gostiju i postavio konačnih 2:0.

Gattuso: Preuzimam punu odgovornost

Nakon utakmice Gattuso nije tražio opravdanja te se ispričao navijačima.

"Ovo je težak udarac. Ispravno je da stanem pred vas, ali sada je vrijeme za tišinu i rad. Preuzimam punu odgovornost. Znali smo da nas čeka puno posla. Trenutno boli i moramo se ispričati. Idemo dalje, a ja čvrsto stojim uz ove dečke koji daju sve od sebe", rekao je Gattuso za Sportmediaset.

Posebno je nezadovoljan bio pristupom svoje momčadi u prvom poluvremenu.

"Moramo napredovati u puno segmenata. Ovo boli, ali moramo ostati jaki. Istina je da smo imali prilike, no u prvom poluvremenu nismo ništa radili do kraja - bili smo nedovoljno agresivni i ostavljali smo im previše prostora.

Radije bih da igrači stvaraju prilike i promašuju, nego da gledam ovo. Od prvog dana znamo da moramo biti jedinstveni i raditi. Iz ove situacije možemo izaći samo trudom i željom da odigramo dobru sezonu", objasnio je.

Ne želi opravdanja u prijelaznom roku

Gattuso je odbacio mogućnost da nakon poraza odgovornost prebaci na nedostatak pojačanja.

"Danas tema nije tržište, nego igrači koji su igrali. Lako je reći da nam nedostaje ovo ili ono. Sada nam treba odgovornost, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi idućih dana", poručio je.

Dodao je kako igrači dobro rade i imaju veliku želju te izrazio nadu da će momčad uspjeti preokrenuti negativnu dinamiku.

Lazio se nakon ranog ispadanja iz Kupa može potpuno okrenuti Serie A jer ove sezone ne igra u europskim natjecanjima. Prvi prvenstveni izazov čeka ga u ponedjeljak, 24. kolovoza, kada gostuje kod Bologne.