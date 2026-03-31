Gattuso otkrio koja je zvijezda trebala doći u Hajduk: "Tad smo sklopili veliko prijateljstvo"

Izbornik talijanske reprezentacije Gennaro Gattuso uoči utakmice u Zenici otkrio je zanimljiv detalj iz razdoblja dok je vodio Hajduk - Edin Džeko bio je vrlo blizu dolaska na Poljud, piše tportal.

Gattuso pritom nije ulazio u konkretne pojedinosti mogućeg transfera, no iz njegovih riječi bilo je jasno koliko cijeni kapetana reprezentacije Bosne i Hercegovine i sve što je ostvario tijekom karijere.

'Moram reći da sam s Edinom sklopio veliko prijateljstvo još kada je trebao doći u Hajduk. Već godinama znam o kakvoj je osobi i igraču riječ, kroz njegov karakter i kroz karijeru. Čestitam mu na velikoj karijeri koju je napravio', rekao je Gattuso.

Bosanskohercegovački napadač karijeru je nakon toga nastavio u Fiorentini, a potom prešao u Schalke 04, gdje nastupa i danas. Iza njega je bogata klupska karijera tijekom koje je nosio dresove Željezničara, Wolfsburga, Manchester Cityja, Rome i Intera te osvojio niz trofeja, među kojima se posebno ističe naslov prvaka Engleske.

Ni Gattuso više nije u Hajduku. Nakon odlaska iz Splita preuzeo je poziciju izbornika reprezentacije Italije.