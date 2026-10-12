Gattuso: "Nisam iza sebe ostavio nikakve tragedije. S Hajdukom sam izgubio titulu u zadnjem kolu..."

Gennaro Gattuso nastavlja nizati uspjehe na klupi Lazija. Njegova momčad u šestom je kolu talijanske Serie A na domaćem terenu svladala Monzu rezultatom 3:1 i tako upisala petu prvenstvenu pobjedu. Lazio se zahvaljujući novim bodovima izjednačio s Interom na vrhu ljestvice.

Ipak, nakon utakmice talijanski trener nije govorio samo o rezultatu. U razgovoru s novinarima osvrnuo se na način na koji javnost procjenjuje njegov dosadašnji trenerski rad, a pritom je spomenuo i razdoblje provedeno na klupi splitskog Hajduka.

Gattuso smatra da njegov trenerski učinak često ostaje u sjeni reputacije koju je stekao tijekom igračke karijere. Poznat po beskompromisnom pristupu i izraženom temperamentu, uvjeren je da ga se i danas promatra kroz takvu sliku.

„Ispada da sam podbacio kamo god sam otišao. No, to treba drugačije protumačiti. Živimo u zemlji u kojoj se premalo analizira tip nogometa koji želiš igrati. Ja plaćam cijenu svoje osobnosti koju sam imao kao igrač; uvijek sam bio borben i ‘vražje’ energičan“, poručio je Gattuso.

Spomenuo Milan, Napoli i Hajduk

Objašnjavajući svoje stajalište, talijanski stručnjak podsjetio je na nekoliko trenutaka iz trenerske karijere u kojima su, prema njegovu mišljenju, sitnice presudile konačnom dojmu o njegovu radu.

Među primjerima naveo je Milan i Napoli, s kojima mu je plasman u Ligu prvaka izmaknuo za jedan bod, ali i Hajduk, gdje se, kako je rekao, o naslovu prvaka odlučivalo u samoj završnici prvenstva.

„Epizode su te koje te osude. Liga prvaka mi je s Milanom i Napolijem pobjegla za bod, s Hajdukom sam izgubio titulu u zadnjem kolu. Ali sva iskustva koja sam imao kao trener bila su pozitivna i puno su mi donijela. Nisam iza sebe ostavio nikakve tragedije, a ipak izgledam kao netko tko je odlutao od kuće. Treba pogledati podatke, živimo u sportu u kojem te jedan detalj ili epizoda osudi“, izjavio je.

Gattuso tako smatra da se uspješnost trenera ne bi smjela procjenjivati isključivo na temelju konačnog plasmana ili jednog rezultata. Prema njegovu viđenju, važni su i okolnosti u kojima je radio, način igre te ukupan doprinos momčadi.