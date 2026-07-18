Gattuso je osobno nazvao Bobana. Dogovaraju veliki posao

Lazio je odredio Sergija Domingueza kao prioritet za obnovu obrane. Nakon odlaska Marija Gile i s obzirom na to da Alessio Romagnoli prelazi u Al Sadd, mladi stoper zagrebačkog Dinama postao je glavni cilj rimskog kluba. U Laziju smatraju da je Dominguez, iako još ima prostora za napredak, već spreman za talijansko prvenstvo. Na njegovu dolasku najviše inzistira trener Gennaro Gattuso, piše cittaceleste.it.

Gattuso želi raditi s Dominguezom od početka priprema pa je odlučio osobno intervenirati kako bi ubrzao pregovore koji su zapeli. Gattuso je izravno nazvao predsjednika Dinama Zvonimira Bobana, s kojim ima dugogodišnji odnos. Cilj poziva bio je provjeriti postoji li prostor za približavanje stavova dvaju klubova, koji se i dalje razilaze oko modela transfera.

Dinamo odbio prvu ponudu

Sportski direktor Angelo Fabiani tijekom nedavnog posjeta Hrvatskoj ponudio je 3,5 milijuna eura za posudbu uz opciju otkupa postavljenu na 8,5 milijuna eura. Dinamo nije prihvatio takav aranžman jer hrvatski klub traži veću sigurnost i inzistira na obveznom otkupu.

Lazio sada razmatra izmjenu ponude, ali još ne želi preuzeti fiksnu obvezu. Jedna od opcija je uvođenje obveznog otkupa koji bi se aktivirao ovisno o sportskim rezultatima, primjerice plasmanu u europska natjecanja. Dijalog se nastavlja, a poziv Bobanu potvrđuje koliko je treneru stalo do ovog transfera, no za dogovor je potreban kompromis s obje strane, piše Index.