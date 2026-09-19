Gattusa krenulo

Lazio je slavio na gostovanju kod Venezije s 2:0 u utakmici petog kola talijanske Serie A i nastavio odličan ulazak u novu sezonu.

Momčad bivšeg trenera Hajduka Gennara Gattusa do pobjede je stigla golovima Mattije Zaccagnija i Tijjanija Noslina. Zaccagni je u 51. minuti realizirao kazneni udarac, a samo devet minuta poslije Noslin je postavio konačnih 2:0.

Rimska momčad tako je stigla do četvrte pobjede u prvih pet prvenstvenih utakmica i nastavila borbu u samom vrhu Serie A.

Sjajan početak sezone za bivšeg trenera Hajduka

Gattuso je na klupi Lazija sjajno otvorio sezonu. U prvih pet prvenstvenih kola njegova je momčad upisala četiri pobjede i jedan remi.

Talijanski stručnjak dobro je poznat hrvatskim ljubiteljima nogometa. Hajduk je vodio u sezoni 2024./2025., a nakon odlaska iz Splita preuzeo je talijansku reprezentaciju.

S Italijom se nije uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo 2026. Talijani su u finalu europskog doigravanja protiv Bosne i Hercegovine nakon 1:1 poslije produžetaka poraženi izvođenjem jedanaesteraca.

Gattuso se potom vratio klupskom nogometu, a početak njegova mandata u Laziju zasad izgleda vrlo dobro.

Lazio je prošlu sezonu završio na devetom mjestu Serie A, pa je ovogodišnji ulazak u prvenstvo znatno bolji. Venezia je, s druge strane, sezonu otvorila vrlo loše te se nalazi na začelju ljestvice.