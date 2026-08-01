Gastronomska večer "Fešta kod toća" okupila brojne posjetitelje u Kučinama

U organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Bratovštine sv. Luke te MO Kučine sinoć je ispred područne Osnovne škole u Kučinama održana Gastro večer Kučine "Fešta kod toća", koja je i ove godine okupila velik broj mještana i posjetitelja.

Večer je protekla u ugodnoj i opuštenoj atmosferi uz bogatu ponudu mesnih gastronomskih specijaliteta sa gradela, koje su posjetitelji mogli kušati i uživati u druženju pod vedrim ljetnim nebom. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Ivan Rapić Inna i Ljubo Zelić, koji su svojim nastupima dodatno podigli atmosferu.

"Fešta kod toća" još je jednom potvrdila kako su ovakve manifestacije važan dio očuvanja lokalne tradicije, zajedništva i promocije gastronomije, pružajući posjetiteljima autentičan doživljaj dalmatinskog načina života.

Organizatori zahvaljuju svim posjetiteljima na dolasku, kao i sponzoru događanja, Mesnicama Džakula, na podršci u realizaciji manifestacije te a posebno Bratovštini sv. Luke iz Kučina koji su ovu manifestaciju osmislili i pokrenuli prije dugo godina te koji su svojim angažmanom doprinijeli uspješnoj organizaciji još jedne nezaboravne ljetne večeri u Kučinama.