Gastroenterolozi otkrili kojih 6 namirnica gotovo nikad ne jedu, jedna se često reklamira kao zdrava

Stručnjaci za plinove, nadutost, rak debelog crijeva i druge probavne probleme dijele što i sami izbjegavaju u širokom luku. Neke od namirnica s popisa mogle bi vas iznenaditi.

Svi imamo svoje male poroke: velika zdjela čokoladnog sladoleda nakon dugog i stresnog dana, limenka gaziranog soka uz nekoliko kriški pizze u petak navečer ili hamburger s krumpirićima u onom novom restoranu o kojem svi pričaju. Izreka "sve u umjerenim količinama" postoji s razlogom. Većina liječnika i nutricionista zna da će potpuno uskraćivanje hrane koju volite imati suprotan učinak, zbog čega ćete na kraju pojesti mnogo više nego što biste trebali. Međutim, postoje određene namirnice koje gastroenterolozi - liječnici specijalizirani za zdravlje crijeva i probavnog sustava - izbjegavaju u 99 posto (a ponekad i sto posto) slučajeva. Nijedna od tih namirnica neće vam oduzeti godine života ako je pojedete s vremena na vrijeme, ali postoji šest vrsta hrane koje doktori za probavu rijetko jedu, prenosi Večernji list.

Iako se često reklamiraju kao zdrava opcija, mnoge proteinske pločice daleko su od idealnog izbora. Iako su neke, poput onih napravljenih od pravog voća i orašastih plodova, bolje od drugih, dr. Harmony Allison, gastroenterologinja u medicinskom centru Tufts, kaže da nikada ne jede visoko prerađene verzije jer mogu dovesti do nadutosti i plinova. "Nikad ne jedem 'proteinske' pločice. Obično su visoko prerađene i sadrže mnogo aditiva nepoznate koristi", rekla je za HuffPost. "Istu količinu proteina možete dobiti iz šalice mlijeka, porcije maslaca od kikirikija, orašastih plodova ili sjemenki bundeve."

Sličan oprez liječnici pokazuju i prema crvenom mesu. "Izbjegavam crveno meso, posebno odreske i hamburgere", izjavila je dr. Reezwana Chowdhury, gastroenterologinja sa Sveučilišta Johns Hopkins. "Crveno i prerađeno meso povećavaju rizik od raka debelog crijeva i polipa. Bogati su zasićenim mastima, a ako ih već konzumirate, važna je količina. Rizik od raka debelog crijeva veći je kod onih koji konzumiraju više od 100 grama dnevno"

Nažalost za ljubitelje mesnih prerađevina, hrenovke, slanina i salame nalaze se na samom vrhu popisa za izbjegavanje. Dr. Rabia De Latour, gastroenterologinja i docentica na Medicinskom fakultetu NYU Grossman, kloni se prerađenog mesa, a to uključuje i nareske. Njezino upozorenje ima snažnu znanstvenu podlogu. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), koja djeluje pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, klasificirala je prerađeno meso kao kancerogen prve skupine, stavljajući ga u istu kategoriju rizika kao i duhan i azbest. To znači da postoje čvrsti dokazi o njegovoj povezanosti s razvojem raka kod ljudi. Podaci su pokazali da konzumacija crvenog i prerađenog mesa četiri ili više puta tjedno povećava rizik od raka debelog crijeva za čak 20 posto. Novije analize potvrđuju da već i mala dnevna konzumacija od 50 grama, što odgovara jednoj hrenovki, povećava rizik za oko 18 posto. Glavni krivci su aditivi poput nitrata i nitrita, koji se u probavnom sustavu pretvaraju u kancerogene spojeve.

Pohana piletina ili pržena riba mogu biti ukusni, ali ne čine nikakvu uslugu zdravlju vaših crijeva. "Studije su pokazale da ulje za prženje može nepovoljno utjecati na crijevni mikrobiom, što dovodi do pogoršanja ateroskleroze, odnosno nakupljanja masti na stijenkama arterija", objasnio je dr. Mahmoud Ghannoum, istraživač mikrobioma. Dugoročno, to nakupljanje može dovesti do ozbiljnih posljedica poput srčanog ili moždanog udara. Jednako štetna mogu biti i gazirana pića. Ako redovito konzumirate sokove ili bilo koje druge zaslađene napitke, možda je vrijeme da se odreknete te navike. "Iako se lako piju, ova su pića povezana s kroničnim stanjima poput dijabetesa i bolesti srca", rekao je dr. Simon C. Matthews, gastroenterolog sa Sveučilišta Johns Hopkins. "Osim toga, često su povezani s izazivanjem gastrointestinalnih simptoma nadutosti, podrigivanja i refluksa, posebno kada su gazirani i sadrže kofein."

Prema dr. Shilpi Grover, direktorici onko-gastroenterološkog programa na odjelu gastroenterologije u bolnici Brigham and Women's, rafinirane žitarice poput onih u bijelom kruhu nisu dobre za crijeva. "Istraživanja koja su procjenjivala prehrambene obrasce jasno su pokazala da je visok unos crvenog i prerađenog mesa te rafiniranih žitarica povezan s povećanim rizikom od upalnih vrećica u probavnom traktu, poznatih kao divertikulitis", rekla je. Zanimljivo je da, suprotno ranijem vjerovanju, orašasti plodovi, kukuruz i kokice nisu povezani s povećanim rizikom od razvoja divertikuloze ili komplikacija poput divertikulitisa ili krvarenja. Važno je napomenuti da prehrana koja je dobra za prevenciju jedne bolesti, često je dobra i za cjelokupno zdravlje. "Iste dijete koje se preporučuju za smanjenje rizika od zdravstvenih stanja poput dijabetesa, koronarne bolesti srca i raka, uključujući rak debelog crijeva, vjerojatno će smanjiti i rizik od divertikulitisa", zaključila je.

Ako se već brinete da ste izgubili dio identiteta razmišljajući o ljetnim mjesecima bez ijedne pljeskavice s roštilja, ne brinite. Jedna pljeskavica tu i tamo neće uništiti zdravlje vaših crijeva. Ključ je u umjerenosti i svjesnosti o tome što unosite u tijelo. Samo pripazite na količinu, a možda sljedeći put uz pljeskavicu dodate i malo kiselog kupusa za dodatne probiotičke prednosti koje pogoduju zdravlju crijeva.