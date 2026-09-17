Gastroenterolog otkrio: "Ovo piće nikad ne naručujem u restoranu"

Gastroenterolog dr. Andrew H. Moore iz zdravstvenog sustava Endeavor Health kaže da ljudi u restoranima često pomno biraju hranu, a potpuno zanemaruju ono što će uz nju popiti.

„Piće obično ne doživljavamo kao važan dio obroka. Toliko smo usredotočeni na zdravstvene učinke hrane da zaboravljamo kako napitci mogu sadržavati mnogo kalorija, dodanog šećera i umjetnih sladila, a sve to može utjecati na probavu i zdravlje crijeva“, objašnjava dr. Moore za Parade, prenosi N1.

Zbog toga postoji jedno piće koje gotovo nikada ne naručuje u restoranu – gazirane bezalkoholne napitke, bez obzira na to sadržavaju li šećer ili umjetna sladila.

Zašto izbjegava gazirana pića

Klasični gazirani sokovi mogu sadržavati velike količine dodanog šećera i kalorija.

Dr. Moore naglašava da znanstvenici još istražuju kako takvi napitci izravno utječu na crijevni mikrobiom, ali dobro je poznato da prekomjeran unos šećera i kalorija može pridonijeti metaboličkim problemima i nakupljanju masnoće u jetri.

Kod nekih ljudi bolest masne jetre s vremenom može napredovati do ozbiljnijih oštećenja, uključujući cirozu.

Međutim, ni pića bez šećera nisu automatski idealna zamjena.

Gazirani napitci bez šećera uglavnom imaju malo kalorija ili ih uopće nemaju te ne sadržavaju običan šećer, ali često se u njima upotrebljavaju umjetna sladila. Dr. Moore kaže da se njihov utjecaj na mikrobiom i metabolizam još istražuje pa nije opravdano tvrditi da nemaju nikakvih posljedica za zdravlje.

Drugim riječima, oznaka „bez šećera“ ne znači nužno da je piće najbolji izbor za crijeva ili jetru.

Tegobe se mogu pojaviti već nekoliko sati poslije

Nije riječ samo o mogućim posljedicama višegodišnje navike.

Neki ljudi mogu vrlo brzo osjetiti neugodne posljedice nakon konzumacije gaziranog napitka.

Najčešći su problem nadutost i stvaranje plinova, upravo zbog ugljikova dioksida koji gaziranim pićima daje mjehuriće. Kod osjetljivih osoba određena umjetna sladila mogu dodatno pogoršati tegobe.

Gaziranost može pojačati i simptome refluksa i žgaravice.

Velike količine šećera, kao i pojedina sladila, kod nekih ljudi mogu izazvati mekšu stolicu ili proljev.

Zbog toga netko može pojesti sasvim lagan obrok, a nekoliko sati poslije pitati se zašto se osjeća naduto i neugodno – uzrok katkad može biti upravo ono što je popio.

To ipak ne znači da više nikada ne smijete popiti gazirani sok

Dr. Moore ne smatra da ljudi moraju zauvijek izbaciti svu hranu i pića koja vole.

Povremena čaša gaziranog soka kod većine ljudi vjerojatno neće prouzročiti dugoročne zdravstvene probleme.

Problem nastaje kada takva pića postanu svakodnevna navika.

Zato gastroenterolog kaže da ih osobno ne bira kao uobičajeno piće uz obrok. Njegov je izbor mnogo jednostavniji – obična voda, bez dodatnih kalorija i ugljikova dioksida.

Time se izbjegavaju dodatne količine šećera i kalorija, ali i tegobe koje mjehurići izazivaju kod mnogih ljudi, poput plinova, nadutosti i refluksa.

Poruka, dakle, nije da jedna čaša gaziranog soka predstavlja opasnost. Mnogo je važnije ono što pijemo iz dana u dan.