GASTRO SPEKTAKL U SKRADINU Rižoti na sve strane, Karapandža za kuhačom, a onda je Zečić napunio trg

Treći Skradinski festival rižota i načina života okupio je domaće i strane kuhare, lokalne vinare i velik broj posjetitelja. Uz nezaobilazni skradinski rižot moglo se kušati niz sasvim drukčijih interpretacija, a poseban gost bio je legendarni Stevo Karapandža.

Skradin je u subotu, 12. rujna, ponovno postao velika pozornica dalmatinske gastronomije. U staroj gradskoj jezgri održan je prvi dan 3. Skradinskog festivala rižota i načina života, manifestacije koja je prošle godine osvojila nacionalnu nagradu za najbolju gastro manifestaciju u Hrvatskoj. Festival traje dva dana, 12. i 13. rujna.

Sudeći prema prizorima iz Skradina, interesa nije nedostajalo. Tijekom poslijepodneva kušali su se rižoti i vina, a navečer je Trg Male Gospe i okolne ulice ispunila velika publika koja je stigla na koncert Dražena Zečića.

Skradinski rižot ipak je bio kralj

Glavni gastronomski program simbolično je nazvan „Rižot za sve“. U središtu pozornosti bio je, naravno, čuveni skradinski rižot, čija priprema traje satima. Za njega je bio zadužen Tome Računica iz skradinske Cantinette, dok je Anita Banić pripremala tingul, odnosno tradicionalni rižot s iznutricama kokoši i pijetla prema staroj skradinskoj recepturi.

No ove godine organizatori nisu ostali samo na domaćoj tradiciji. Posjetitelji su mogli uspoređivati vrlo različite pristupe rižotu: od onoga s pancetom i butternut tikvom, preko kombinacija s kozicama, motrom, paškim sirom i sušenim rajčicama, pa sve do slatkog rižota. Stigli su i gosti iz Italije, Mađarske i Litve, čime je festival dobio izraženiju međunarodnu dimenziju.

Karapandža za štednjakom

Jedno od najzvučnijih imena festivala svakako je bio Stevo Karapandža, legendarni kuhar kojega generacije pamte iz televizijske emisije „Male tajne velikih majstora kuhinje“. Karapandža se nije pojavio samo u ulozi gosta – pripremao je pileći curry rižoto.

Prema dojmovima naših čitatelja koji su bili na festivalu, upravo je njegova verzija bila među uspješnijima od ponuđenih modernijih interpretacija, dok je tradicionalni skradinski rižot ostavio očekivano snažan dojam.

Ponuda hrane i pića bila je organizirana putem bonova, a na zasebnim štandovima predstavljali su se i skradinski vinari. Festivalske čaše mogle su se uzeti uz polog od pet eura te poslije vratiti, iako su ih mnogi, zbog atraktivnog izgleda, odlučili zadržati kao uspomenu.

Od rižota do Zečića

Kako je odmicala večer, gastronomsku feštu zamijenila je glazbena. Na Trgu Male Gospe nastupio je Dražen Zečić, a program je prema službenoj najavi bio predviđen od 20.30 sati, nakon čega je zabavu nastavio DJ Mengren.

Fotografije s terena najbolje svjedoče koliko je ljudi stiglo u Skradin – trg i okolne ulice bili su ispunjeni publikom, a cijela stara gradska jezgra bila je obasjana festivalskom rasvjetom.

Festival se nastavlja i danas, u nedjelju 13. rujna, kada je na programu Slatki dan. Glavna zvijezda slatkog dijela bit će tradicionalna skradinska torta, dok je za glazbenu kulisu najavljen Acoustic duo Libar.