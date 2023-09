GASTRO ČAROLIJA U SRCU GRADA: Mjesec gastronomije Splićanima donosi ukusna iznenađenja

Turistička zajednica grada Splita organizira, drugi po redu, Mjesec gastronomije u Splitu pod nazivom „Štorije o´ spize“. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Turističke zajednice grada Splita, Alijanom Vukšić.

„Intencija je tjedne pred nama posvetiti našim građanima koji svake godine naporno rade i žrtvuju se kako bi zajedno ostvarili vrhunske turističke rezultate. Jednako tako, ovo je jedan od načina na koji ćemo produljiti sezonu ugostiteljima i ostalim turističkim djelatnicima.“ – poručila je Vukšić te naglasila kako je, u suradnji s Turističko-ugostiteljskom školom Split, dalmatinskim Turističkim zajednicama, Tržnicama Split i splitskim ugostiteljima, osmišljen program u kojem je posebna pažnja posvećena obrazovanju - kroz edukacije, sajmove i tematske okrugle stolove, s ciljem predstavljanja glavnih smjernica održivog turizma i fokusom na održivoj, zelenoj budućnosti.

„Ulaganjima u obrazovanje sadašnjih i budućih turističkih djelatnika, promičemo naš identitet i kulturnu baštinu, kao i mediteranski način života te autentične vrijednosti koje moderan gost želi doživjeti na destinaciji.“ – poručila je direktorica Turističke zajednice, naglasivši kako je ključna sinergija svih aktera u turizmu:

„Cijelo smo vrijeme imali na umu imali naše ljude i želju da Split živi punim plućima poslije visoke sezone. Tako ćemo, u sklopu manifestacije „20 dana splitskih restorana“, predstaviti vrhunac gastro ponude našeg grada, organizirajući večere u najboljim splitskim restoranima po promotivnoj cijeni od 25€ po osobi. Jedna od posebnih manifestacija će biti Štorije o' slatkega, koja će okupiti najbolje slastičare kako bi građanima i turistima prezentirali autohtone splitske kolače i torte.“

Ovogodišnjem Mjesecu gastronomije internacionalni štih daju i dvije iznimne manifestacije kojima će započeti i završiti program. Međunarodni festival Taste the Mediterranean od 4. do 8. listopada će okupiti kulinarsku kremu svijeta, a Grand Gourmet će od 14. do 18. studenog ponovno upriličiti međunarodno natjecanje konobara, barmena, barista i ugostiteljskih objekata.

„Uz sve nabrojano, u suradnji s partnerima pripremili smo i Štorije o piva - Beer Đir na Zvončacu, Festival „Poljubi me vinom“, koji će se održati u restoranu Zrno Soli, Sajam vina i domaćih proizvoda na Peškariji te Vinske edukacije Saše Špiraneca, kao i još puno pojedinačnih događanja koja će slaviti naš mediteranski identitet i naglasiti težnju prema očuvanju naše baštine u budućnosti.“ – zaključila je Vukšić.

Sve detalje bogatog programa drugog Mjeseca gastronomije možete pronaći ovdje.