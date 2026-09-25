GASILI POŽARE CIJELO LJETO, A NA PLAĆU ČEKALI DOK NISU POZVALI NOVINARE Nakon istupa vatrogasaca Općina uplatila novac DVD-u Dicmo

Vatrogasci DVD-a Sv. Jakov-Dicmo koji su tijekom ljeta sudjelovali u gašenju požara javno su upozorili da im još nije isplaćena plaća za kolovoz. Nakon njihova istupa i pred kamerama iz Društva su nam odgovorili da će vatrogascima danas biti isplaćeni puni iznosi plaća.

U DVD-u Sv. Jakov-Dicmo zaposlena su četiri vatrogasca na stalni radni odnos te šest sezonskih vatrogasaca. Iz Društva objašnjavaju da je problem s financiranjem postojao već krajem kolovoza. Kazuju nam da su tada sredstva Općine za plaće stigla tek posljednjeg radnog dana u mjesecu nakon što je zapovjednik upozorio da bi bez uplate mogao biti prisiljen proglasiti DVD neoperativnim.

"Stanje računa je bilo nula"

"Prošli mjesec su sredstva za plaće (od strane općine Dicmo) na račun DVD-a uplaćena zadnji radni dan u mjesecu, dakle 31.kolovoza, a nakon dopisa Općini od strane zapovjednika da će biti prisiljen proglasiti neoperativnost nakon što isplati redovna doznačena sredstva od strane Vatrogasne zajednice koja sufinancira sezonske vatrogasce s 50% iznosa (znači sezonci bi dobili samo pola plaće jer su sufinancirani u omjeru pola/pola između Vatrogasne zajednice i Općine), a stalno zaposleni bi bili bez plaće jer bi stanje računa bilo nula", kazali su nam iz DVD Sv. Jakov-Dicmo.

Dakle, sezonski vatrogasci dobili bi samo pola plaće jer njihova primanja u jednakom omjeru sufinanciraju Vatrogasna zajednica i Općina.

Za plaće stalno zaposlenih ne bi bilo novca kao ni za gorivo što bi ugrozilo operativnost Društva. Dodaju i da je na njihov DVD spojena i vatrodojava dječjeg vrtića, što je dodatni "problem".

Zapovjednik poslao dopis - stigao dio sredstava

Nakon zapovjednikova dopisa sredstva su krajem kolovoza ipak doznačena pa je Društvo u rujnu nastavilo s radom. No, prema tvrdnjama DVD-a bilo im je obećano da će se problem riješiti i da će plaće za kolovoz biti isplaćene najkasnije do 16. rujna.

Kako se približavao kraj mjeseca (rujna), a plaća nije bilo, vatrogasci su odlučili javno progovoriti.

"Kolege su sami pozvali novinare te se s javne površine, izvan dvorišta vatrogasnog doma, obratili medijima, što je njihovo potpuno demokratsko pravo", poručuju iz DVD-a Sv. Jakov-Dicmo.

Iz Društva navode da je Općina jučer oko 15 sati uplatila potrebna sredstva na račun DVD-a te su danas vatrogascima isplaćene plaće u punom iznosu.

Ostaje pitanje zašto je unatoč ranijem obećanju o isplati do 16. rujna novac doznačen tek nakon javnog istupa vatrogasaca.

Za objašnjenje razloga kašnjenja i odgovor na pitanje kako će se ubuduće osigurati redovita isplata plaća obratili smo se Općini Dicmo. Njihov odgovor ćemo po primitku objaviti.