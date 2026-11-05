Gasi se tvornica nakon 50 godina, 150 radnika ostaje bez posla: "Ovo veliki udarac za gospodarstvo grada te egzistenciju zaposlenika i njihovih obitelji"

Grad Daruvar ostat će bez jednog od svojih simbola, tvornice za preradu ribe Irida. Britanski vlasnik Nomad Foods prekinut će proizvodnju do kraja ove godine, a bez posla će ostati oko 150 radnika. U Daruvaru su zabrinuti jer je zatvaranje tvornice velik udarac za lokalno gospodarstvo, ali i za brojne obitelji koje od nje žive.

Iz Nomad Foodsa ranije su priopćili da je odluka o zatvaranju donesena nakon analize poslovanja te da je dio dugoročnog programa povećanja produktivnosti. Prema navodima iz tog poduzeća, nisu uspjeli pronaći održivo dugoročno rješenje za Iridu.

Radio Daruvar objavio je ranije da od ukupno 150 zaposlenika Iride njih 64 živi u Daruvaru, a 86 dolazi iz okolnih općina Đulovac, Dežanovac, Sirač i Končanica.

Gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček za N1 je otkrio je koje korake Grad poduzima kako bi ublažio posljedice zatvaranja tvornice i pomogao radnicima koji će njenim zatvaranjem ostati bez posla.

Grad traži rješenja za 150 radnika

"Nakon šokantne vijesti o zatvaranju Iride, koja je jedan od simbola grada već 50 godina, prionili smo traženju rješenja i ublažavanju posljedica ove iznenadne odluke stranog vlasnika", poručio je Lneniček.

Grad je već kontaktirao Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi se u suradnji s poslodavcem organizirao mobilni tim koji će radnicima pružiti informacije o njihovim pravima, mogućnostima novog zapošljavanja i prekvalifikacijama. Pomoć je zatražena i od Bjelovarsko-bilogorske županije, Ministarstva rada, Ministarstva poljoprivrede te Vlade RH.

Koje bi tvrtke mogle zaposliti radnike Iride?

Lneniček navodi da su već obavljeni razgovori s nekoliko poslodavaca iz Daruvara i okolice. Među njima su Pivovara Daruvar, Zdenka iz Velikih Zdenaca, Intersnack iz Hercegovca te niz manjih poduzeća i obrta.

Prema gradonačelnikovim riječima, ti su poslodavci iskazali spremnost da tijekom iduće godine zaposle dio radnika Iride, ovisno o svojim potrebama.

Potrebe za novim zaposlenicima iskazale su i pojedine javne ustanove, među kojima su Daruvarske toplice, Dom za starije i nemoćne Daruvar te Centar Rudolf Steiner. Riječ je o ustanovama koje proširuju kapacitete ili planiraju dogradnju.

"Naravno, nitko od njih ne može zaposliti svih 150 ljudi, ali svatko može uzeti nekoga", istaknuo je gradonačelnik za N1.

Dodao je da se Grad nada nastavku projekta Zaželi tijekom iduće godine, čime bi se otvorile dodatne mogućnosti zapošljavanja.

"Veliki udarac za gospodarstvo grada"

Zatvaranje Iride posebno je teško za Daruvar jer je riječ o tvornici s dugom tradicijom i jednom od većih lokalnih poslodavaca.

Dodatnu neizvjesnost među radnicima izazvalo je otkazivanje sastanka predstavnika Sindikata PPDIV-a i Radničkog vijeća s poslodavcem, koji se trebao održati 29. listopada. Prema pisanju Radio Daruvara, sindikat je potom poslodavcu uputio 13 pitanja o budućnosti zaposlenika.

Lneniček ipak vjeruje da će lokalno tržište rada uspjeti apsorbirati barem dio radnika koji će ostati bez posla.

"Iako je ovo veliki udarac za gospodarstvo grada te egzistenciju zaposlenika i njihovih obitelji, tržište rada je otporno i vjerujem da bi svaki naš poslodavac prije zaposlio našeg domaćeg djelatnika nego stranog radnika", poručio je.

Naglasio je i da se radnici koji se nađu u posebno teškoj situaciji mogu obratiti Gradu za pomoć.

"Za sve one koje se ipak nađu u nepremostivoj situaciji, uvijek se mogu javiti u grad za pomoć kako bi svi zajedno premostili ovu krizu", zaključio je daruvarski gradonačelnik.